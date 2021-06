Tommaso Zorzi anche se lontano dalla tv fa comunque parlare di sé. Su Instagram, ovvio, dove ha sempre più seguaci che tiene aggiornati attraverso post e Storie. Questo fine settimana il vincitore del Grande Fratello Vip ha lasciato Milano per godersi il mare di Forte dei Marmi, ma anche se ‘in vacanza’ non ha certo rinunciato a farsi sentire col suo pubblico social.

Nemmeno a dirlo, l’influencer ha pubblicato decine di foto e video su Instagram condividendo così la sua mini fuga in Versilia. Non è solo: con lui c’è anche Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici con cui sta spesso insieme negli ultimi tempi. E non è sfuggito ai rispettivi fan la velata e ironica minaccia che l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 gli ha rivolto.

Tommaso Zorzi, critiche per il nuovo look: “Rassegnatevi”

‘Colpa’ di Can Yaman: “Amore il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio…”, le parole di Tommaso Zorzi condivise nelle storie di Instagram. Insomma, sembra che Zorzi non abbia gradito un like di troppo ai post dell’attore turco e, con ironia ma forse anche una punta di gelosia, ha inviato questo avvertimento a cui Stanzani però non ha ancora risposto.





Nelle ultime ore Tommaso Zorzi è tornato su Instagram perché, dopo aver mostrato tutti i vestiti che ha deciso di indossare in Versilia, ha deciso di replicare a chi lo ha criticato. Evidentemente i look scelti non sono stati apprezzati da tutti. Ma poco male: “Ragazzi più mi dite che mi vesto male e più continuerò imperterrito a vestirmi così”, ha detto lui in un video.

E poi ha aggiunto: “Comunque rassegnatevi ragazzi perché d’ora in poi questo sarà il mio nuovo stile…Mi spiace”. Tommaso Zorzi non è certo un tipo che si lascia scoraggiare dai commenti negativi. Così come non è uno a cui manca l’ironia. E infatti dopo aver pubblicato le foto di tutti questi suoi nuovi look ha scritto che gli verrebbe voglia di unfollowarsi per aver fatto il fashion blogger: “Adesso mi unfollowo dopo questa carrellata da blogger dei miei cog***”.