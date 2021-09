“Sorpresa!!!”. Tommaso e Tommaso, quanto amore: Zorzi non se l’aspettava minimamente

Grande emozione per Tommaso Zorzi, pronto a concentrarsi sul lavoro dopo un’estate contraddistinta da grande relax. Ma adesso il suo fidanzato Tommaso Stanzani gli ha fatto una bellissima sorpresa, che lo ha fatto esplodere di gioia. Un gesto meraviglioso che ha fatto emozionare davvero tutti, infatti è stato pubblicato dallo stesso vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ il video che ha fatto subito il giro della rete. Andiamo a vedere dunque di cosa stiamo parlando esattamente.

Intanto, una fanpage di Tommaso Zorzi ha scritto: “Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi“. A questa frase la modella brasiliana Dayane Mello ha risposto: “Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva”. Insomma pare proprio che tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi le cose non vadano ancora. Ma il botta e risposta coi fan è proseguito: “Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Ma Dayane ha ribattuto: “Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti”. Una guerra infinita.

Tommaso Zorzi ha cominciato le riprese del programma ‘Drag Race Italia’ ed è tornato in hotel dopo aver preso parte in veste di giurato alla trasmissione. Si stava completamente annoiando, quando è arrivata la sorpresa di Tommaso Stanzani, che ha fatto emozionare davvero tutti. L’ex ballerino di ‘Amici’ è innamorato follemente dell’ex gieffino e lo ha dimostrato ancora una volta. Ecco quindi cosa è successo nelle scorse ore e perché Tommaso Zorzi è rimasto così entusiasta della situazione.





Tommaso Zorzi ha ricevuto una sorpresa inaspettata da Tommaso Stanzani, che si è presentato in hotel. E Zorzi ha detto: “Poi tornato in albergo mi sono detto cosa faccio, dato che ho finito presto, per tutto il giorno? Neanche a farlo apposta mi hanno fatto una sorpresa”. E poi: “Ciao, ho da fare”. E ha dato un bacio sulla guancia. Un amore infinito quello tra i due, che ha fatto decisamente commuovere tantissimi follower, che sperano possa durare davvero per sempre questa relazione sentimentale.

Tommaso Zorzi è felice con Tommaso Stanzani. Sempre più affiatati, nelle scorse settimane sono avvenute anche le presentazioni in famiglia. Un momento di quiete dopo la fine dell’amicizia con Francesco Oppini. La loro è (era) una forte amicizia che ha visto l’alba nella Casa del GF Vip. L’influencer ha smesso di seguire il cronista sui social, confermando ciò che si era mormorato negli ultimi tempi.