Tommaso Zorzi e e il suo lui hanno deciso di non nascondersi più: i due si riprendono insieme nel salotto di casa del famoso influencer e opinionista dell’Isola dei Famosi. Nella fattispecie Tommy Z ha ripreso il ballerino mentre ballava in una coreografia sulle note dell’ultima canzone di Elettra Lamborghini, Pistolero.

Proprio qualche settimana fa Tommaso Zorzi e la sua dolce metà avevano trascorso insieme una giornata (paparazzata) fra i giardini di via Palestro, zona in cui Zorzi si è trasferito nella nuova casa. I due Tommaso sono sono stati pizzicati mentre si tenevano la mano, si scambiavano un tenero bacio, un sorriso e si passavano le dita fra i capelli.

Ad oggi Zorzi e Tommaso Stanzani non hanno confermato le indiscrezioni riguardanti la loro presunta liaison, ma sono in tanti a credere che i due stiano ufficializzare insieme. “Non sono fidanzato con nessuno, però non sono neanche da solo, ho avuto anni di solitudine, però adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso”. Insomma, tutti i follower di Zorzi sperano ardentemente che il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, si sistemi una volta per tutte.





Stando ai rumor in circolazione la storia tra l’influencer e il ballerino sarebbe tanto importante da aver spinto Tommaso Zorzi a presentare la sua nuova fiamma alla migliore amica Aurora Ramazzotti. Tutti e tre infatti sono stati paparazzati in giro, intenti a sorseggiare una bevanda godendo della compagnia gli uni degli altri.

Tommaso Zorzi si è sempre definito “sfortunato” in amore. Prima della presunta liaison con Stanzani l’influencer è stato legato per un lungo periodo a Marco Ferrero, meglio noto come Iconize. In seguito l’influencer è stato legato al designer milanese Armando Condemi. “Comunque io non posso continuare a essere single come la m… non si può, bisogna risolvere questa domanda”, si era sfogato l’influencer nella casa del GF Vip