“A letto con me…”. Tomaso Trussardi, sfuriata contro Eros Ramazzotti: il dopo Michelle Hunziker è pesantissimo

Continua a regalare ogni giorno un particolare diverso la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia ha ufficializzato la fine della relazione con uno stringato comunicato all’Ansa: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita – hanno spiegato gli ex coniugi –. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Nel frattempo sono usciti tutta una serie di retroscena sulla fine della relazione. Il settimanale Chi ha parlato di una frequentazione tra Tomaso Trussardi e una ragazza bionda. Si tratta di Naomi Michelini, nipote ed assistente della stilista Elisabetta Franchi. “Accanto a lui non è mai mancata la presenza di una persona molto vicina a Elisabetta Franchi, una sua assistente, la stessa indicata come sua probabile nuova amicizia. Camminate a due nella neve, ma non solo”, si legge sulle pagine del settimanale. Entrambi hanno smentito.

Ora a parlare è proprio Tomaso Trussardi che in una intervista al Corriere della sera ha provato a fare chiarezza. Lui, che è uno schivo di carattere, ha deciso di rivelare importanti retroscena sulla fine dell’amore con la conduttrice 45enne. Non manca una risposta alle voci che parlano di un ritorno di fiamma tra l’ex moglie ed Eros Ramazzotti (il primo marito): “So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti”.





Tomaso Trussardi si riferisce alle dichiarazioni rilasciate dal cantante quando – oltre a smentire riavvicinamento con la sua ex moglie – ha detto di esserci comunque sempre per lei, consigliandole di scaricare le energie negative magari con l’aiuto delle arti marziali. Trussardi ha mostrato un certo rancore nei confronti del cantante dimostrando di ricordare un vecchio episodio in cui, a suo dire, Eros Ramazzotti è stato offensivo nei confronti della sua famiglia: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Tomaso Trussardi parla anche del rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker. Secondo quanto riferito da quest’ultimo al Corriere, senza fornire ulteriori dettagli, non sono proprio distesi al momento: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.