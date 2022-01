“Sembra strano ma è andata così”: Tomaso Trussardi, fuori tutto: è la prima volta che parla di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le parole dopo la rottura. Una notizia che ha certamente scosso tutti i fan della coppia ma non solo. La fine di una relazione non rappresenta mai un momento facile per nessuno e sulle pagine de Il Corriere della Sera è stato proprio Tomaso Trussardi a parlarne.

I fan hanno avuto modo di apprendere la notizia attraverso un comunicato rilasciato all’Ansa. Da quel momento sulla rottura di coppia pagine intere di gossip e tanta confusione. Per porre chiarezza sulle questioni più recenti che hanno tirato in ballo anche l’ex marito della conduttrice svizzera, Tomaso Trussardi ha voluto rilasciare qualche dettaglio in più.

Sulle pagine de Il Corriere della Sera, poi riprese anche da Isa & Chia si legge: “La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta, potrà sembrare strano, per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme”.





E ancora: “Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo“. E proprio a proposito di Michelle: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”.

Ma qualche parola anche su Aurora Ramazzotti: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.