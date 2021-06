Tiziano Ferro è uno dei migliori cantanti italiani in circolazione. Da un po’ di tempo si è però trasferito all’estero e più precisamente negli Stati Uniti d’America insieme a suo marito Victor Allen. La lontananza dall’Italia si fa però spesso sentire e recentemente è ritornato nella nostra Penisola, condividendo un video che ha testimoniato tutta la sua felicità per l’evento. E qualche ora fa l’artista originario di Latina ha annunciato una notizia bomba, che lo ha reso ovviamente entusiasta.

Non se l’aspettava probabilmente di ricevere una news così grandiosa, anche se dentro di sé presumibilmente ci sperava eccome. I suoi fan sono esplosi di gioia insieme a lui e ritengono che questo sia uno dei primi successi che giungeranno anche nei prossimi mesi. Il musicista non poteva ricevere un’informazione migliore e la giornata di sabato 12 giugno difficilmente sarà dimenticata così presto. Andiamo a vedere per quale ragione c’è così tanta soddisfazione in lui.

Tiziano Ferro ha dato vita ad un documentario sulla sua vita privata, intitolato ‘Ferro’ ed è stato trasmesso su Prime Video. Ed è dunque proprio su questa sua creazione che si è incentrata la bellissima notizia: “Il mio documentario Ferro su Prime Video è stato nominato miglior film italiano ai Diversity Media Awards. Che bello!!! Se volete votare per me, il link diretto è nelle stories in evidenza, nella Bio. Grazie in anticipo”. E subito dopo i suoi ammiratori si sono scatenati con decine e decine di messaggi.





La prima famosa a commentare la notizia di Tiziano Ferro è stata l’attrice Sandra Milo: “Nemmeno a chiederlo, voterei per te a occhi chiusi ma lo faccio anche a ragion veduta perché il tuo documentario è stato onesto, emozionante ed autentico”. E gli altri fan hanno voluto aggiungere: “Amore mio”, “Complimenti”, “Meraviglioso”, “Che bello”, “Nomination meritatissima”, “Ti amiamo Tiziano”. Una vera e propria acclamazione per l’artista laziale, che non poteva essere più contento.

Giorni fa Tiziano Ferro ha emozionato proprio tutti con un filmato che annuncia il suo ritorno in patria. Questo quanto scritto dal cantante laziale: “Il ritorno a casa dopo un anno. Il ritorno a casa dopo un anno. P.S.: abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”. Poco dopo è stato inondato da un affetto smisurato da parte di vip e gente assolutamente comune.