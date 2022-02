“Sono loro!”. Thomas, il chitarrista dei Maneskin esce allo scoperto con la fidanzata: chi è

I Maneskin sono un gruppo musicale rock italiano composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). La carriera inizia per le strade di Roma e nel 2017 arriva il successo grazie alla partecipazione a X-Factor, dove arrivano secondi ma riescono a firmare un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, pubblicando l’EP Chosen nello stesso anno.

Il singolo Torna a casa consacra il gruppo a livello nazionale, permettendo di intraprendere un’estesa tournée tutto esaurito ma il grande successo arriva con la partecipazione e la vittoria alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La loro ‘zitta e buoni’ risuona ovunque e iniziano ad arrivare premi e soddisfazioni.

Thomas Raggi dei Maneskin, chi è la fidanzata Lavinia

Sbarcano alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, vincono e così si affermano sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche. Il 4 luglio 202 il quartetto ha raggiunto la vetta della classifica mondiale di Spotify con la loro versione di Beggin’, poi l’apertura dei concerti dei Rolling Stone e la collaborazione con Iggy Pop per il brano I Wanna Be Your Slave.





Con il successo è arrivato anche il gossip. Il leader Damiano è fidanzato con la blogger Giorgia Soleri. I due stanno insieme da quattro anni e convivono a Roma; Ethan Torchio è stato fotografato a passeggio nel centro della Capitale in compagnia di Laura e sembra che anche Victoria – anche se non c’è alcuna conferma – sia fidanzata.

È invece di queste ore la paparazzata sul chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi. Whoopsee lo ha fotografato a Sanremo insieme alla fidanzata Lavinia. I due sono in un ristorante, chiacchierano con il cameriere e sembrano a loro agio davanti all’obbiettivo del fotografo.