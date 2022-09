Terrore in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack. La cantante e suo marito nella serata di giovedì 8 settembre si trovavano sul loro jet privato quando sono stati colpiti da una tormenta. Ci sono stati momenti davvero difficili per la coppia che si è sposata nel settembre del 2020 con una sontuosa cerimonia. Il maltempo ha rischiato di provocare un incidente e i piloti sono stati costretti ad un atterraggio di emergenza. Ma non basta: il velivolo, infatti, ha avuto un malfunzionamento.

Una nottata terribile per Elettra Lamborghini e Afrojack. Il volo in aereo è stato caratterizzato fin dal decollo da diverse turbolenze, ma fino a metà viaggio tutto è filato più o meno liscio. Quando però il velivolo ha iniziato le manovre per l’atterraggio ecco il temporale è peggiorato. Come se non bastasse, mentre l’aereo stava atterrando i piloti si sono accorti che i freni non funzionavano e hanno avvertito la cantante e il dj.





Elettra Lamborghini e Afrojack, il racconto del terribile volo

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno documentato gli spaventosi momenti della disavventura aerea con una serie di scatti e video pubblicati sui rispettivi profili Instagram. I due avevano trascorso un romantico soggiorno a Parigi, presso il prestigioso Hotel Costes. L’albergo L’albergo, che si trova in rue Saint-Honoré, è diventato uno dei luoghi più iconici della capitale francese. Al ritorno a casa, però, i due se la sono vista davvero brutta.

Elettra Lamborghini ha postato una foto dal finestrino dell’aereo e scritto: “Stasera siamo stati davvero fortunati”. Poi ha spiegato che fin dall’inizio del viaggio erano visibili delle zone di maltempo, ma fino a metà viaggio tutto è andato bene. I problemi sono iniziati quando hanno iniziato a scendere “cercando di schivare la tormenta”. Poi il momento più brutto: “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo”.

Sono attimi di puro panico e Elettra Lamborghini scrive: “Ok, qua abbiamo iniziato a ca**rci addosso”. La paura aumenta quando, racconta la cantante: “Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare i freni non funzionano… Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato… non trovo ancora le parole”. Fortunatamente tutto è finito nel migliore dei modi e senza feriti. Elettra e Afrojack si sono immortalati con un selfie nella stazione di polizia, dove hanno raccontato l’accaduto, commentando: “Siamo bene e al sicuro”. E oggi, 9 settembre, è il compleanno del dj: per lui aver superato la nottata è stato il miglior regalo possibile!

