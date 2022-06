“Conduce Elettra Lamborghini”. Temptation Island salta, ma il sostituto si preannuncia scoppiettante. E ‘scandaloso’

Via “Temptation Island“, arriva “Ex on the Beach”. È tempo di cambiamenti a Mediaset. Come molti sanno questa estate Temptation Island non andrà in onda. Non si conosce con esattezza la ragione, ma pare che sia in ballo una questione di diritti. La mancanza del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha spinto la rete a muoversi per offrire al pubblico un altro reality che ha sempre a che fare con i tradimenti.

Secondo quanto riporta il solitamente ben informato Davide Maggio sul suo portale è imminente l’arrivo su Mediaset Infinity di “Ex on the Beach”. Il reality show prodotto da Mtv Italia sbarcherà in streaming con i primi quattro episodi mercoledì 22 giugno. A condurre lo show c’è Elettra Lamborghini…





Dunque quattro episodi del programma che anni fa su Mtv Italia fece scalpore per i suoi contenuti. Si parte da qui, saranno quattro gli episodi caricati su Mediaset Infinity e non si sa se ci sarà un seguito. Per chi non lo ricordasse i concorrenti di Ex on the Beach sono chiusi in una villa in Thailandia per una vacanza. Nessuno di loro sa che presto saranno raggiunti dagli ex e con loro arriveranno tradimenti, scontri, litigi, insomma tutto tranne che una sana vacanza in relax…

Tra i concorrenti di Ex on the Beach c’è anche un certo Matteo Diamante che successivamente è stato anche un naufrago all’Isola dei Famosi. Anche Manuel Dosio, fratello del pupo de La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, ha partecipato al reality.

Intanto escono fuori voci sul motivo per cui Temptation Island sia saltato. Dopo tanti anni il 2022 sarà la prima estate senza il noto reality. Nonostante il successo del programma è stato Alessandro Cecchi Paone ad avanzare un’ipotesi clamorosa sul perché di tale pesante assenza nel palinsesto Mediaset. Per il giornalista, infatti, il problema sarebbe di tipo economico: “Credo sia un problema di costi. Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”.

“Perché è saltato”. Temptation Island, si scopre ogni cosa: la verità dietro la cancellazione