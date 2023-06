“È in grossi guai”. Terribile notizia per Gianluca Vacchi, cosa succede nella vita dell’imprenditore e influencer

Guai per Gianluca Vacchi. Il famoso imprenditore e influencer, sempre molto attivo sui social con tanti scatti che lo ritraggono felice con la sua famiglia, deve ora affrontare un grosso problema. Il cantiere della megavilla da 15 milioni di euro sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, è stato posto sotto sequestro. Ad eseguirlo è stato il Corpo Forestale che ha dato seguito al decreto emesso dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso.

Stiamo parlando di una struttura davvero importante, una villa di gran lusso che conta 15 stanze che occupa 1200 metri quadrati e altri 1000 di terrazze. Gianluca Vacchi sperava che tutto fosse pronto per quest’estate per accogliere i suoi amici nelle sue famose feste, ma non sarà così. Proprio mentre il suo sogno, con discoteca, due lodge con suite e campo da padel, stava prendendo forma ecco arrivare gli uomini del Corpo Forestale della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Tempio Pausania e della Stazione di Olbia.

Perché hanno sequestrato la villa di Gianluca Vacchi

“La villa – fanno sapere dal Corpo forestale – ricade in area F3 dello strumento urbanistico comunale ed è sottoposta alla massima tutela ambientale per la presenza del vincolo paesaggistico ambientale del D. Lgs. 42/2004, del vigente Piano di assetto idrogeologico per il quale ricade in area Hg3 oltre ad essere vincolata sotto il profilo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alle violazioni in materia edilizia ed ambientale e di tutela del territorio e del paesaggio promossa e condotta dalla Procura”.

A quanto pare durante i lavori sarebbero state costruite parti in eccesso rispetto alle cubature approvate nel progetto presentato. Adesso la ditta di Arzachena, la Filigheddu Costruzioni, che stava ultimando i lavori della villa, si dovrà fermare. La Procura dovrà fare chiarezza quei 450 metri cubi in più rispetto a quanto approvato. Già da marzo scorso Gianluca Vacchi era finito nel registro degli indagati in un fascicolo per presunti abusi edilizi.

Gli avvocati difensori dell’influencer, i legali Gino Bottiglioni e Gian Comita Ragnedda, hanno respinto ogni accusa: “Abbiamo preso atto del sequestro – affermano – Leggeremo le carte e faremo quanto necessario per dimostrare che si tratta di questioni di tipo formale, del tutto prive di rilevanza penale e che gli interventi eseguiti non hanno mai danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o la tutela del territorio”.

