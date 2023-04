Teresa Langella, momenti di panico poi il duro sfogo. Non sempre le cose riescono a procedere nella totale tranquillità. Lo sa bene l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island che nelle ultime ore ha condiviso con i fan u nduro sfogo dopo la burrascosa vicenda di cui è stata vittima. Teres a si è mostrata particolarmente provata come mai fino ad oggi e infatti il racconto parla da sè. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuto accadere in hotel, eppure tra voce rotta e lacrime, Langella decide di entrare nel dettaglio e rendere noti i fatti per filo e per segno.

Teresa Langella derubata in hotel. Il racconto dell’ex tronista e tentatrice lascia davvero senza parole. La fidanzata di Andrea Dal Corso ha infatti deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo per diffondere la notizia della vicenda di cui è stata vittima. “Che brutto essere derubati. L’idea che le mani sporche, di non so chi, abbiano toccato i miei sacrifici, mi fa provare tanta rabbia. Che ladra/o! Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose, ma tanto a cosa servirebbe? Non meritate un briciolo di niente. Ti auguro di farne buon uso!”.

Teresa Langella derubata in hotel: il duro sfogo in un video

Ma non finisce qui. Dopo il duro sfogo reso attraverso le storie su Instagram, Teresa Langella ha condiviso anche alcuni video che entravano sempre più nel vivo della vicenda: “È una sensazione terribile. Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i ‘ricordi’ più belli, i sacrifici più grandi della tua vita. Un estraneo che, senza permesso, entra in ‘casa tua’ e fa quello che vuole è orribile. NON SI FA! Non c’è più umanità. Ma una mano sul cuore non ve la passate?”.

“Mia suocera ha detto che dovete, dobbiamo mettere tutto in valigia e chiuderla con il lucchetto, solo nel caso di scasso potremmo avere ragione, io sono sicura che il furto è avvenuto mentre stavano in una delle strutture, non altrove”, ha poi proseguito Teresa Langella ancora visibilmente amareggiata e confusa. E quella del furto non sarebbe stata l’unica dissaventura avvenuta nel corso della vacanza.

Nelle scorse ore, Teresa ha raccontato un altro episodio in diretta dalle Mauritius dove si trova con il compagno e futuro marito. “È davvero incredibile quanta vita sia racchiusa in un solo attimo. Una giornata a Mauritius: abbiamo visto i delfini, coccolato il mio amico a quattro zampe, dato da mangiare alle scimmiette, assaggiato le fragole Mauriziane più buone al mondo e brindato con succo di arancia con i miei compagni di viaggio e il mio grande Amore”. Ma proprio la scimmietta affamata avrebbe poi morso la Langella che ha guardato dritto in camera con espressione decisamente turbata.