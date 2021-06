Pizzicati dai fotografi del settimanale Chi mano nella mano per strada, a Milano, tra selfie e sorrisi. Poi, non appena la ‘nuova coppia vip’ si ferma ad un chioschetto di kebab non riesce a tenere a freno la passione e si lascia andare ad un bacio appassionato. Bacio ovviamente catturato dai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini. Che infatti titola: “Taylor Mega, due cuori e un kebab”.

Già, è proprio la bionda modella e influencer dalle curve esplosive ad essere finita nel mirino del gossip. Con Tony Effe è finita da mesi: la coppia ha ufficializzato la rottura lo scorso febbraio e lei tramite Instagram Stories, rispondendo all’insistenza dei fan che chiedevano spiegazioni sul loro allontanamento degli ultimi mesi aveva tuonato: “Non sono fidanzata”.

Taylor Mega beccata con la nuova fiamma Sacky

“Pensavo fosse chiaro ormai, ma visto che me lo chiedete da settimane ecco la risposta”, aveva aggiunto Taylor Mega, 27 anni, per poi rivelare i motivi della separazione del rapper della Dark Polo Gang: “È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore”.





Ora Taylor Mega ha voltato pagina? A giudicare dalle foto di Chi sì. Lui è Sacky, giovane rapper di 19 anni. Vero nome Sami Abou El Hassan, è di origine marocchine da parte di madre, egiziane da parte del papà. Nato a Milano nel 2001, oggi ha 19 anni e vive a San Siro, nella periferia del capoluogo lombardo.

Sacky, che avrebbe avuto un passato difficile e avrebbe trovato la sua salvezza nella musica, fa parte del collettivo RM4E, etichetta che nasce nel 2019, formata dai rapper Rondodasosa, Neima Ezza, Keta, Kilimoney e Vale pain. Il suo primo successo è “Assiste”, remix di “Tikka” di Lartiste, che insieme a Kilimoney è riuscito a trasformare in una hit.