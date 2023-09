C’è un’altra futura mamma tra i personaggi famosi ed è in dolce attesa del quarto figlio. A 40 anni, la bellissima ha dato il grande annuncio nelle scorse ore sui suoi canali social senza nascondere la gioia. Insieme alla notizia, sono arrivati anche degli scatti su Snapchat che la ritraggono con il pancione a vista e uno che svela anche il sesso del futuro bebè. “Sono entusiasta di annunciare l’arrivo del bambino numero quattro”, ha scritto accanto a una foto in jeans e canottiera che rivela il pancione.

In un’altra foto, invece, la futura mamma vip per la quarta volta ha mostrato ai fan un’immagine di quattro paia di scarpe per bambini, tutte di misure diverse, incluso un paio di minuscole scarpe per neonati. Nel post ha aggiunto ‘boy mum’, dunque l’ex Angelo di Victoria’s Secret aspetta un altro maschietto, che si unirà agli altri tre ‘ometti’ di casa. Con il marito ha già avuto i piccoli Myles e Hart, rispettivamente 4 e 5 anni, mentre il primogenito Flynn, oggi 12enne, è nato dal matrimonio con Orlando Bloom.

Leggi anche: “Arriva Ascanio”. Baby numero 4 per la famosa coppia, che ora svela il nome con una grande festa





La bellissima di nuovo mamma: “Arriva il bambino numero 4”

Ancora un fiocco azzurro dunque per Miranda Kerr, la top model australiana sposata dal 2017 con Evan Spiegel, Seo di Snapchat. Bellissima e radiosa nella foto che annuncia la gravidanza ha ricevuto subito una marea di auguri: “Che splendida notizia. Ti auguro tanta felicità e una buona salute durante e dopo la gravidanza”, le scrivono. Ma anche, con ironia: “Un altro maschietto! Ti auguro di avere un giorno anche una femminuccia”.

Miranda Kerr è famosissima e da anni impegnatissima in shooting e campagne pubblicitarie, ma “la famiglia per me viene al primo posto, poi c’è il lavoro, la mia compagnia, che è come un altro bambino, e infine, sfortunatamente, i miei amici. Ma non sarà così per sempre” aveva spiegato a Vogue Australia qualche mese fa.

“Amo essere mamma, e ho sempre voluto tre maschietti, quindi mi sento davvero fortunata ad avere nella mia vita questi tre ragazzi sani e robusti”, aveva aggiunto. Le precedenti gravidanze per la modella non sono state una passeggiata, tra nausee mattutine, sbalzi d’umore e fastidio alla cervicale. Ma ormai è esperta di rimedi: “Aiuta molto concedersi sempre degli snack. Lo zenzero aiuta molto. Provate a farne un infuso con un po’ di miele e limone e la vostra nausea sarà sensibilmente ridotta”.