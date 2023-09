L’annuncio della gravidanza, quello del sesso e ora fuori il nome: il quarto figlio della coppia vip è un maschietto e si chiamerà Ascanio. Sono diventati genitori l’ultima volta quasi due anni fa con la nascita di Adria Maria. La figlia maggiore, Beatrice Emmam ha sei anni ed Enea, che fra poco non sarà più l’unico maschietto di casa, ne ha 4. “Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto”, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island.

L’annuncio del baby numero 4 in arrivo era arrivato a maggio scorso: “Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese – avevano scritto – Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo”.

Leggi anche: “Non è possibile, è uno scherzo”. Manu e Isabella dopo Temptation Island, pubblico incredulo





“Si chiamerà Ascanio”: svelato il nome del quarto figlio vip

E Baby 4, come anticipato, si chiamerà Ascanio. Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo lo hanno comunicato sui social condividendo il video della festa organizzata con parenti e amici. I due futuri genitori per la quarta volta si sono conosciuti al solarium di proprietà di lui, lei era una sua cliente. In quel periodo erano entrambi fidanzati con altre persone.

Lui, dopo essersi lasciato, decide di contattarla per chiederle di collaborare nel suo solarium. Quindi l’esperienza a Temptation Island, il matrimonio e poi l’arrivo di tre bellissimi bambini. Che presto diventeranno 4 con l’arrivo del fratellino di Beatrice, Enea e Adria.

Ascanio è un nome che piace moltissimo ad Alessandra De Angelis. Meno al marito Emanuele che, come spiegato tra le Storie di Instagram, preferiva chiamarlo Brando. Alla fine ha ‘vinto’ Ascanio e al “name reveal party” dei due ex protagonisti di Temptation Island era presente anche l’ex volto di Uomini e Donne Ramona Amodeo.