Il 4 aprile, Lulù Selassié — ex concorrente del Grande Fratello Vip — è stata condannata dal gup di Roma a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa. L’accusa: stalking nei confronti di un noto campione paralimpico Manuel Bortuzzo. Mentre Lulù finisce nelle cronache giudiziarie, la sua sorella maggiore torna a far parlare di sé per motivi del tutto diversi.

Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del reality, è intervenuta a sorpresa in una diretta social rivelando un retroscena che ha riacceso l’interesse dei fan: una storia d’amore segreta vissuta subito dopo la fine del programma con un personaggio famoso.

“Ho avuto una relazione con lui”. E Jessica Selassié fa il nome del famoso

Per anni, i più attenti avevano ipotizzato che qualcosa fosse successo tra lei e un altro amatissimo volto del programma — un uomo molto riservato, noto anche per i suoi legami aristocratici e il fascino un po’ ruvido. I fan li avevano subito ribattezzati con una ship affettuosa, diventata virale.

Oggi, quella teoria trova conferma. Jessica ha ammesso pubblicamente di aver avuto una relazione con Barù Gaetani. Il legame, però, è durato meno del previsto: “Non voleva nulla di serio,” ha raccontato la principessa etiope, aggiungendo che il distacco non è stato dei più eleganti. A quanto pare, Barù avrebbe anche bloccato lei e le sorelle su tutti i social, senza fornire spiegazioni.

II grande pubblico ha conosciuto Baù proprio grazie al Grande Fratello. Il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. È un enologo e discendente di una delle famiglie aristocratiche più antiche d’Italia. È anche nipote di Costantino della Gherardesca. Al Grande Fratello Vip 6, dove si è distinto per il suo stile schivo e controcorrente rispetto alle dinamiche tipiche del reality. Negli ultimi anni ha trovato spazio in molti programmi tv.

L’annuncio ha subito riacceso l’interesse dei fan del duo, che speravano in un epilogo romantico. Ma la storia, almeno per ora, sembra definitivamente archiviata. Jessica ha voltato pagina, proprio come il suo ex. Intanto, sui social, il fandom dei “Jerù” si è risvegliato in massa, diviso tra nostalgia e delusione.