Lasciati, ripresi e ora di nuovo distanti, a quanto pare definitivamente. L’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato, anche lui ben noto al pubblico televisivo, hanno rotto. “Storia chiusa completamente”, ha fatto sapere lui tra le ultime Storie Instagram, quelle in cui chiede anche comprensione, ergo rispetto per la loro privacy. Sempre stando alla sua rivelazione, la relazione sarebbe finita “da circa due mesi”. E ad oggi non si seguono neppure più su Instagram.

Insieme da anni, proprio sui social erano soliti pubblicare scatti romantici e di passione. Ma qualcosa si era già incrinato tempo fa. Lo scorso anno lei aveva infatti svelato di aver subito dei tradimenti da parte del fidanzato, che però aveva sempre smentito. In ogni caso sembrava che i due avessero superato la crisi e trascorso anche il Capodanno insieme. Ma la pace deve essere durata gran poco visto che è finita già da due mesi.

“Storia chiusa completamente” tra l’ex UeD e il volto della tv

È addio ufficiale tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri. Lei ha un passato da protagonista a Uomini e Donne. Prima corteggiatrice, poi tronista è uscita dallo studio di Maria De Filippi con Manuel Galiano. Lui ha invece partecipato a Masterchef Italia.

“Il gossip non mi appartiene ma sono tanti giorni che mi chiedete e penso sia giusto dirvelo. Tra me e Giulia la storia è chiusa completamente da circa due mesi. Vi ringrazio in anticipo perla vostra comprensione in questo momento”, il messaggio di lui tra le recenti Storie di Instagram.

Non aggiunge altri dettagli, dunque non si sa per il momento come siano andate le cose e chi abbia deciso di interrompere la relazione. Federico Chimirri e Giulia Cavaglià, che non è ancora intervenuta sulla rottura, facevano coppia da circa due anni e da più di un uno convivevano.