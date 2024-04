La famosa coppia si lascia dopo 25 anni insieme. Entrambi volti noti della tv, già nel recente passato avevano attraversato un’importante crisi. Adesso, come conferma il settimanale Oggi, si sarebbero definitivamente lasciati. In realtà la separazione sarebbe avvenuta già da diversi mesi. Recentemente, per Pasqua, lei si era recata a Londra con la figlia senza il compagno. Non si sono mai sposati.

Lei, con la consueta ironia, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio aveva dichiarato: “Non è cosa. Ci abbiamo provato, siamo andati a vedere una location, ma poi ho capito che era meglio di no”. Qualche tempo fa, nel 2020, è arrivata pure la decisione di andare a vivere in case separate dopo aver iniziato terapia di coppia per risolvere un periodo no. Ora, a quanto pare, è arrivata la rottura.

Katia Follesa e Angelo Pisani, come è nata la loro storia d’amore

Stiamo parlando di Katia Follesa (48 anni) e Angelo Pisani (43). Dal loro amore nel 2010 è nata una figlia, Agata. La loro storia è iniziata grazie a Katia: “Io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… Mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo“. All’inizio lui non voleva saperne, ma lei non si è arresa ed è iniziata la relazione.

Relazione che adesso sembra essere arrivata al capolinea. Gli amici sperano che sia solo una crisi passeggera, ma c’è preoccupazione. Oggi fa sapere che anche se “si è spenta la passione sono ancora vive l’amicizia, la stima e l’enorme affetto che li lega“. Sulla decisione di andare a vivere in case diverse Katia aveva raccontato al Corriere della Sera: “È una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”.

Il comico aveva aggiunto: “Ci hanno insegnato che si è famiglia solo se si sta insieme, ma Katia è la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di questo nostro destino: quel senso di appartenenza che ci lega va al di là dell’essere o no coppia”. Tuttavia ora sembra arrivata la fine della storia. Sarà davvero così? Loro per il momento non confermano né smentiscono.

