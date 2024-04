È sbocciato un nuovo amore per il personaggio famoso, protagonista di una lunga stagione televisiva su Canale 5. A rendere ufficiale l’inizio di questa relazione è stato il nuovo compagno della donna. L’uomo evidente non si teneva più e ha valuto che tutti sapessero.

Parliamo di una ex corteggiatrice passata per lo studio di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi si era presentata perché interessata al tronista Eugenio Colombo, poi divenuto padre dei suoi due figli. La loro storia aveva fatto sognato i telespettatori.

Un nuovo fidanzato per il noto personaggio tv. Eccoli insieme

Lei, come ormai avrete capito, è proprio Francesca del Taglia. Dopo la rottura con Colombo, di Francesca si era saputo più poco o niente. Solo ultimamente era cominciate a circolare voci relative proprio al nuovo fidanzato, anche se nessuno ancora ne conosceva l’identità. Ne aveva parlato Deianira Marzano, l’esperta di gossip, sulla base di alcune soffiate ricevute da persone ben informate. Adesso è ufficiale.

Il nuovo fidanzato di Francesca Del Taglia chiama Marco Cusmati. Si tratta di un ingegnere romagnolo, quindi in questo caso non un personaggio noto al grande pubblico, e anche lui ha già due figli. È stato Cusmati a pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto della nuova coppia, in Romagna insieme abbracciati.

In una intervista rilasciata lo scorso ottobre, Francesca Del Taglia aveva dichiarato: “Una volta per tutte voglio rispondere a un’altra domanda che mi fare in continuazione, soltanto questa ultimamente. Sono single, per ora va bene così“.

Poi ha svelato di essere rimasta in ottimi rapporti con il padre dei suoi figli e che, in ogni caso, i social non sono il luogo miglior in cui parlare di certi argomenti: “Ho i miei bambini, con Eugenio abbiamo un bellissimo rapporto, tutto qua. Quindi smettete di chiedere. Poi dei dettagli non mi va di parlarne qua, basta”.

La loro rottura è avvenuta lo scorso anno, in maniera tutt’altro che serena poiché entrambi si sono lanciati accuse e stoccate per mesi sui social. Dopo il capolinea della lunga relazione, Eugenio e Francesca hanno quindi cercato di proseguire per la propria strada.

Francesca Del Taglia è stata fidanzata per nove anni con Eugenio Colombo. I due si sono conosciuti nel 2013 a Uomini e Donne: lei partecipava come corteggiatrice e lui come tronista. Sono stati una coppia per nove anni e insieme hanno avuto due figli, Brando e Zeno. La rottura è arrivata nel 2022.