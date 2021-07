Belen Rodriguez è la donna più felice del mondo in questo momento e non potrà mai dimenticarsi il 12 luglio del 2021. Infatti, è venuta alla luce la notte scorsa la secondogenita Luna Marì, concepita con Antonino Spinalbese. La nascita della piccola è stata tanto attesa da tutti e ovviamente anche dalla showgirl argentina, che ha annunciato la notizia con una storia Instagram, nella quale ha mostrato la prima foto della neonata. Una gioia davvero indescrivibile, che ha travolto entrambi i genitori.

In tanti si sono allora chiesti cosa abbia fatto Stefano De Martino, ex di Belen e papà di Santiago. Ed è emersa una prima verità. La sudamericana ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. E ha mantenuto la promessa. Chissà se si fermerà qui o in futuro penserà ad un altro bebè.

La foto di Luna Marì è stata condivisa anche da Antonino Spinalbese e lui è diventato padre per la prima volta in assoluto. La coppia composta da Antonino e Belen non può ancora sposarsi perché con Stefano De Martino non è stato ufficializzato il divorzio. Ma, come detto in apertura di articolo, gli utenti erano in attesa di capire come si potesse comportare il conduttore e ballerino una volta saputa la notizia. E la reazione dell’uomo ha lasciato tutti sorpresi e in alcuni casi anche molto amareggiati.





Dunque, Stefano De Martino non ha aperto bocca e ha scelto la strada del silenzio almeno fino a questo momento. Non sono stati fatti gli auguri pubblici da parte del presentatore. In molti si sarebbero comunque aspettati un cenno, invece per ora non c’è stato nulla. A livello personale è sempre stato molto amante della privacy, ma c’era chi era pronto a scommettere in un suo messaggio. Staremo a vedere se scriverà qualcosa nelle prossime ore o se preferirà complimentarsi con Belen in privato.

Belen Rodriguez si è recata in una clinica di Padova. Vuole infatti passare i primi giorni insieme a Luna Marì e Antonino Spinalbese in provincia di Rovigo, ovvero sull’isola di Albarella, che si affaccia sul Mar Adriatico. Staranno nella meravigliosa villa con piscina che si trova immersa nel verde. Lo scorso 6 luglio era andata nel reparto di ginecologia e ostetricia della clinica di Padova per alcuni controlli.