Il gossip si tinge di rosa intorno alla figura di Stefano De Martino, il famoso ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. C’è qualcuno che gli ha fatto perdere la testa? La domanda sembra che abbia una risposta univoca: “Sì, c’è!”. Si tratta un vero e proprio scoop visto che il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che il conduttore campano, ex marito di Belen Rodriguez, abbia una nuova frequentazione, raccontando anche dei dettagli sulla liaison che si starebbe ‘consumando’ all’ombra del Vesuvio, in gran segreto.

Ok, ma di chi si tratta? Da quello che racconta Chi Magazine, sembra che Stefano stia custodendo in modo assai geloso una ‘tresca’ con una ragazza napoletana che non fa parte dello showbiz. Dietro alcuni ultimi scatti Instagram dell’ex danzatore, ci sarebbe proprio lei. Non solo: i due sono stati avvistati assieme a cena nello scorso weekend, in un noto ristorante del capoluogo campano. Stanno insieme quindi o si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua?

Chi conosce Stefano De Martino sa bene che da parte del conduttore Rai non esce neanche mezza parola: né una conferma né smentita. Lo stesso atteggiamento, per giunta, assunto nelle scorse settimane quando si è sussurrato di un flirt con Paola Di Benedetto, ex del cantante Federico Rossi.





La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il 31enne napoletano sono stati al centro del gossip estivo che ha sostenuto che i due abbiano avuto un legame che sarebbe andato al di là della semplice amicizia. Come ricorderete sulle voci con Paola, Stefano ha preferito non pronunciarsi mai, lasciando correre il vociferare ‘rosa’.

Fatto sta che oggi della presunta frequentazione con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin non c’è alcuna traccia. Chissà se la giovane ragazza di cui parla il magazine Chi sarà la donna giusta per De Martino. Ora, nessuno sa con certezza quello che succederà nei prossimi giorni in merito alla gossippata di Chi Magazine su Stefano De Martino. La speranza? Di vedere una ragazza dolce al suo fianco, sarebbe bellissimo per lui e lo stesso Santiago.