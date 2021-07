Nella notte in cui l’Italia è tornata sul tetto dell’Europa vincendo gli europei contro l’Inghilterra Belen Rodriguez è diventata mamma bis. Luna Mari è arrivata a sette anni dalla nascita del primo figlio della showgirl argentina avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha annunciato l’arrivo di Luna Mari con una Instagram story e poche ore dopo ha pubblicato un paio di scatti che ritraggono la piccola appena nata. “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto Belen Rodriguez, che in questi anni non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago.

Belen Rodriguez mamma, il gesto di Stefano De Martino

Antonino Spinalbese è entrato nella vita di Belen Rodriguez la scorsa estate ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente”. Anche l’ex parrucchiere ha festeggiato l’arrivo della prima figlia con un post: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”, ha scritto a corredo della foto che mostra il piedino di Luna Mari.





Tantissimi gli auguri arrivati alla coppia- i due stanno insieme dalla scorsa estate – e tra questi ha stupito, non poco, quello di Fabrizio Corona, storico ex fidanzato di Belen Rodriguez, che su Instagram ha pubblicato una Instagram Story taggando la showgirl e il fidanzato Antonino Spinalbese e la scritta “Auguri Gorda, benvenuta Luna”.

In tanti aspettavano una reazione anche dall’ex marito Stefano De Martino. Dopo l’addio nel 2015, i due avevano riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non era andato a buon fine ed era arrivata la seconda e definitiva rottura. Dopo un iniziale silenzio, il conduttore di Stasera tutto è possibile e Made in Sud ha lasciato un like alla foto della piccola Luna Mari.