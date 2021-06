Periodo d’oro per Stefano De Martino. Dopo aver vestito i panni del conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile e di giudice ad Amici, il talent di Maria De Filippi che lo ha consacrato al successo nel 2012, l’ex marito di Belen Rodriguez (tra poco mamma per la seconda volta) farà il grande salto al cinema.

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dallo stesso ex ballerino durante il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione 2020-2021. Non è la prima volta che De Martino diventa attore, ma fino ad oggi ha sempre interpretato se stesso in alcune fiction.

“Farò un film. – ha detto l’ex ballerino – Cercherò di essere il meno possibile me stesso, visto che in questo caso interpreterò un ruolo. Finora mi hanno proposto ruoli simili a quello che sono. Non so come andrà, ma durante la promozione dirò che è andata benissimi (ride, ndr.). Il film è molto bello. L’unico problema potrei essere io, ma solo poche pose. Quindi, potete anche distrarvi”.





Ma in queste ore Stefano De Martino ha scaldato la temperatura con una foto in cui posa in camicia, giacca, calzini e slip. Lo scatto pubblicato sul suo account Instagram ha letteralmente infiammato la rete, scatenando una pioggia di commenti vip e non. “Smart Working”, ha scritto l’ex marito di Belen Rodriguez taggando l’account @gutteridge1878, brand che realizza capi sartoriali a cui De Martino fa da modello.

E non mancano i commenti delle colleghe. Da Valeria Graci, che scrive: “Dai che prendi freddddoooooooo weeeee”, all’ex tronista di Uomini e Donne Nicole Mazzocato (Fresco), passando per la risata di Giulio Golia e Sandra Milo che commenta: “Outfit perfetto!”. E ancora: “Madre di dio che togli i peccati nel mondo. Abbi pietà di me”, “Pov: Quando faccio gli esami online”, “Stefano già fa caldo per cortesia”, “Stefano però così mi fai del male”, si legge tra i commenti alla foto pubblicata da Stefano De Martino.