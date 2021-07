Stefano De Martino continua a essere molto amato dal pubblico e di conseguenza anche seguitissimo sui social. Non è sfuggito per esempio il like alla ex, Belen Rodriguez, sotto al post di benvenuto alla sua seconda figlia, Luna Marì. Di recente, poi, l’ex ballerino di Amici e ora conduttore ha rilasciato una lunga intervista su Vanity Fair che gli ha anche dedicato la cover pubblicando una bellissima foto di lui e il figlio Santiago.

Al magazine Stefano De Martino ha spiegato anche perché ha abbandonato il mondo della danza. “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile – ha raccontato – Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”.

Stefano De Martino “appesantito e senza tartaruga”: le foto del fisico

Non solo. Sempre a Vanity Fair Stefano De Martino ha anche parlato di Maria De Filippi e svelato “il suo segreto”: “Lei è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.





Da sempre il gossip ‘tormenta’ Stefano De Martino ma nonostante le continue voci è ufficialmente è ancora single. Nelle ultime ore, però, più che sulla sua presunta nuova fidanzata l’attenzione dei fan si è spostata sul fisico. Ha sempre vantato un corpo perfetto e scolpito, un fisico curato e atletico eppure la paparazzata condivisa su un magazine di gossip, precisamente sulla copertina di “Vita da Vip”, sta facendo il giro del web.

“Il peso del lockdown si fa sentire”, “Tartaruga in letargo”, si legge sulla copertina, un foto confronto del fisico di Stefano De Martino dello scorso anno e di oggi. Ma a onor del vero moltissimi utenti sono convinti che quello scatto sia ingannevole. Che sia solo un problema di inquadratura. E poi in ogni caso, pancetta o no, è sempre bellissimo. Tutti con Stefano De Martino: basta leggere i commenti al post.