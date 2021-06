“Finalmente posso dirlo”. Stefano De Martino, bomba in arrivo. Per il conduttore inizia una nuova vita

Una bellissima notizia è stata annunciata da Stefano De Martino in queste ore. Il bravissimo e bellissimo ballerino e conduttore televisivo è pronto per fiondarsi in una nuova avventura professionale. Ormai sembra non si debba fermare più, infatti dopo aver ottenuto un grande consenso anche come giudice di ‘Amici 20’, ora ha puntato un altro obiettivo importante. Si tratta per lui di un’esperienza inaspettata fino a poco tempo fa, ma che adesso potrebbe diventare dominante anche nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda la tv, si è parlato di un programma domenicale condotto da lui in coppia con Lorella Cuccarini e poi di una trasmissione su Italia 1 tra giochi musicali e comicità. Ma pare che non sarà così perché poco fa Davide Maggio ha sganciato una bomba in diretta sul suo imminente futuro televisivo: resterà su Rai Due, dove condurrà Stasera Tutto è Possibile e un evento speciale organizzato dal centro produzioni di Napoli. “Quello che è vero è che pare che lui abbia alzato la posta per rinnovare il suo contratto con la Rai”.

Le capacità lavorative di Stefano De Martino stanno aumentando di giorno in giorno ed ecco che è dunque arrivata una notizia bomba, che cambia davvero tutto. Se da un lato c’era grande attesa per rivederlo all’opera nel piccolo schermo, dall’altro c’è adesso questa novità pazzesca che catalizzerà tutta l’attenzione dei suoi fan. Durante il Festival del Cinema e della Televisione, svoltosi nella città di Benevento, il ballerino è intervenuto rilasciando delle dichiarazioni davvero molto interessanti.





Stando a quanto ha dichiarato Stefano De Martino, è praticamente diventato attore: “Farò un film. Stavolta proverò ad essere il meno possibile me stesso. Il film è davvero molto bello, l’unica pecca potrei essere io. A me sono riservate dieci pose”. Dunque, un percorso nuovo nella vita dell’uomo, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa pellicola. Staremo a vedere se si tratterà unicamente di un’esperienza fine a se stessa o se in futuro potrebbe davvero intraprendere questo lavoro.

Qualche settimana fa, a proposito di Stefano De Martino, era esploso il gossip: “Alessia Marcuzzi è arrivata a Capri con il marito Paolo Calabresi Marconi. Il giorno successivo, quando la coppia è arrivata con lo yacht di fronte al molo del ristorante Lo scoglio da Tommaso, è comparso pure Stefano De Martino. E così, a un anno di distanza, i protagonisti assoluti del gossip dell’estate 2020 si ritrovano insieme.