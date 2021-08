Stefania Orlando è proprio in un momento no. E la colpa è di alcune persone che le stanno rovinando delle giornate intere, che avrebbero dovuto essere di puro relax. Nei giorni scorsi è intervenuto anche il marito Simone Gianlorenzi a difendere l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ma adesso è stata lei stessa a voler nuovamente esprimere il suo pensiero per chiarire alcuni concetti importantissimi. E non sono mancati attacchi nei confronti di soggetti che vogliono solo crearle problemi.

Recentemente, dopo essere stata accusata di aver negato un saluto ad una fan, ha detto: “Essere sempre stata disponibile con tutti significa poi passare per stro..a quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata”. L’ammiratrice aveva detto: “Ci sono rimasta male, ci poteva stare, ma mi sarei aspettata un saluto brevissimo. Mi dispiace per questo”.

Stefania Orlando ha dunque subito numerose critiche per presunti comportamenti inadeguati con i suoi fan, ma lei non ci sta assolutamente a passare per questa persona e voluto dire nuovamente la sua sul profilo Instagram: “Dirvi che le offese, a volte molto pesanti, e le cattiverie non mi toccano sarebbe una bugia, però devo imparare a dare più peso alle cose belle, alle persone che mi vogliono bene, che mi scrivono frasi piene di affetto e di stima. Purtroppo è più facile sentire il dolore di un cazzotto che la leggerezza di una carezza”.





Stefania Orlando ha continuato così nel suo messaggio social: “Devo imparare ad ascoltare di più e a sentire di meno! Una volta ci si rifugiava in questo mondo parallelo in rete per sfuggire alla realtà, oggi invece succedere l’inverso, la realtà è molto più bella dei social, rovinati da persone aride, vuote, frustrate, livorose, cattive, ecc. ecc. Sarebbe un lungo elenco! Persone che se le incontri per strada non avrebbero mai il coraggio di dirti ciò che scrivono, vigliacchi! Vabbè, mi sono sfogata!”.

Sotto il post di Stefania Orlando hanno commentato anche alcuni vip, tra cui Rita Dalla Chiesa: “Le cattiverie non le accetto più, ci sono persone che hanno bisogno di medici bravi”, Adriana Volpe: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”, di Jane Alexander: “Ti abbraccio forte” e di Marina La Rosa: “La Sicilia insegna…futtitinni”. Un coro di solidarietà verso la bellissima e bravissima conduttrice.