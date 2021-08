“Non ci posso credere”. Stefania Orlando scioccata, la brutta notizia l’ha scossa profondamente

Periodo davvero difficile per Stefania Orlando, protagonista in questi giorni di vicende poco piacevoli. In particolare, dopo che una fan l’ha accusata di non averla salutata in vacanza, è esplosa di rabbia anche perché lei ha sempre avuto atteggiamenti corretti con i suoi seguaci. Ma nelle scorse ore è rimasta decisamente scioccata per un altro grave episodio. E per questa ragione ha anche fatto un accorato appello affinché non si ripetano mai più scene così tanto dolorose.

Sulle contestazioni ricevute dagli hater ha affermato: “Dirvi che le offese, a volte molto pesanti, e le cattiverie non mi toccano sarebbe una bugia, però devo imparare a dare più peso alle cose belle, alle persone che mi vogliono bene, che mi scrivono frasi piene di affetto e di stima. Purtroppo è più facile sentire il dolore di un cazzotto che la leggerezza di una carezza. Persone che se le incontri per strada non avrebbero mai il coraggio di dirti ciò che scrivono, vigliacchi! Vabbè, mi sono sfogata”, ha concluso.

Stefania Orlando ha sempre avuto un debole per gli animali e in particolare per i cani, non a caso è legatissima alla sua Margot, che ha fatto anche la sua apparizione in televisione nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. L’ex gieffina ha visto una scena straziante sui social network e per questo motivo ha voluto esporre tutto il suo pensiero furioso. Non può assolutamente accettare che ci sia gente del genere, che si renda protagonista di atti decisamente disumani e cattivi.





Ha voluto comunicare ai suoi follower la notizia riguardante l’abbandono e la conseguente morte di un cane in autostrada, che era stato legato, e ha sbottato: “Un’immagine che mi ha lasciata davvero sconcertata, allibita, perché io non posso pensare che esistano persone che possono abbandonare un cane in autostrada sotto il sole da solo. Per me è inconcepibile una cosa del genere, sarà che amo gli animali a volte più degli esseri umani”. E poi ha lanciato l’appello, che spera raggiunga tanta gente.

Queste le parole conclusive di Stefania Orlando attraverso le storie Instagram: “Questo cane è morto, nessuno si è fermato per soccorrerlo. Stiamo attenti quando viaggiamo, siamo in auto e se vediamo qualche angioletto peloso che qualche vigliacco ha lasciato lì, soccorriamolo”. Ha dunque invitato i suoi seguaci a fare dei gesti umani, che possano contrastare l’annoso problema degli abbandoni estivi.