Stefania Orlando, l’annuncio ai fan. Sale la preoccupazione alla luce di quanto riferisce la nota showgirl ed ex gieffina sul proprio profilo social. Uno screenshot del messaggio inviato al suo medico e nel giro di poche ore sono tanti a dimostrare affetto e vicinanza. Ma cosa sta accadendo alla showgirl che sostiene di sentirsi “malissimo”?

“Salve sono raffreddata, ho fatto il tampone e risulta negativo, ma ho paura possa essere un falso negativo. La farmacista mi ha rassicurato e mi ha dato nurofen. Premetto che sono vaccinata, ma c’è possibilità che sia un falso negativo?”.

Questo il contenuto del messaggio che Stefania Orlando ha inviato al suo medico, poi reso pubblico sul profilo social. “Sto aspettando l’esito del tampone, mi sento spossata, sono raffreddata e con un bel mal di gola, la febbre non ce l’ho. Qualche minuto e mi fanno sapere”, ha poi aggiunto la showgirl aggiornando uteriormente i fan della situazione.





“Tutto bene ho fatto il tampone e sono negativa al Covid, è certamente una classica influenza, per fortuna. E a proposito di fortuna ho trovato una coccinella sul mio letto, sarà un caso?”, scrive poco dopo. Ma con un ‘buongiorno’ la situazione è nuovamente cambiata: “Buongiorno, sono molto raffreddata, non so se ho l’influenza, sento mal di gola, parlo malissimo, mi sto misurando la febbre”.

“Facciamo un piccolo aggiornamento sul mio stato di salute, credo di avere una classica influenza, di quelle che una volta ne approfittavi per restare a casa un po’”. Ma la preoccupazione sembra non andare via: “Però in questo periodo storico con questo Covid che gira io ieri ho fatto un tampone che è risultato negativo, mi hanno detto che sarebbe bene farne un altro a distanza di 24 ore, quindi io oggi pomeriggio scenderò perchè ho una farmacia di fronte casa, a fare un secondo tampone, che confermerà il fatto, mi auguro di non avere questo Covid“.