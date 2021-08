“Non sono una stro**!”. Stefania Orlando, il gesto che fa infuriare tutti: “Non puoi trattarli così”

Non c’è pace per Stefania Orlando, alle prese con un’enorme polemica scoppiata nelle scorse ore e che ha travolto anche il marito Simone Gianlorenzi. Ma più nello specifico ad essere finita nel mirino è stata proprio l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, accusata di essersi resa protagonista di un gesto poco carino nei confronti di una persona. La conduttrice ha immediatamente voluto replicare e ha spiegato nei dettagli perché si sia comportata in quella maniera. E chissà se la bufera cesserà a breve.

Già nei giorni scorsi era stata costretta a leggere brutte dichiarazioni da parte dell’ex Matteo Cambi: “Da Arianna Marchetti a Fernanda Lessa per passare da Stefania Orlando erano tutte storie vere ma io le usavo, chiamando anche i fotografi, per finire sui rotocalchi dei giornali di gossip. Non erano amori creati ad hoc, erano relazioni che nascevano da un sentimento vero che però io trasformavo ed usavo per avere visibilità”. Ma veniamo al presente e vediamo cosa è accaduto stavolta alla donna.

Stando a quanto raccontato da una fan di Stefania Orlando, l’ammiratrice in questione avrebbe provato in tutte le maniere a contattarla per incontrarla in Puglia. A quanto pare, l’ex gieffina avrebbe rifiutato ed avrebbe quindi negato il suo saluto. Ma la Orlando, alla luce dell’incredibile putiferio esploso in queste ore, ha voluto fare chiarezza una volta per tutte e si è lasciata andare ad una considerazione sul suo profilo Twitter. Nella speranza che il tutto possa spegnersi nel più breve tempo possibile.





Questa la replica pungente di Stefania Orlando: “Essere sempre stata disponibile con tutti significa poi passare per stro..a quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”. La fan aveva detto: “Ci sono rimasta male, ci poteva stare, ma mi sarei aspettata un saluto brevissimo. Mi dispiace molto di questa situazione perché l’ho sempre amata”.

L’ammiratrice di Stefania Orlando aveva ancora aggiunto: “Spero non succeda ad altri, sono delusa”. E il marito Gianlorenzi ha detto: “Mi dispiace per questo inconveniente. Eravamo semplicemente in vacanza. Non devo giustificarmi, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno, mi dispiace”, ha concluso il musicista.