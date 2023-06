Per Stefania Orlando è uno dei momenti più difficili della sua vita, a causa di un lutto che non la starà facendo dormire la notte. Lei ha dato la bruttissima notizia nei giorni scorsi, ma adesso è stata costretta a prendere una decisione sofferta per il suo bene. Sta male dal punto di vista psicologico e ha necessità di fermarsi subito affinché possa riprendersi piano piano. E la sua speranza ovviamente è che tutti i suoi fan possano capirla.

Stefania Orlando ha dovuto dire addio a qualcuno che era presente nella sua vita da tantissimo tempo. Un lutto terribile che aveva raccontato così: “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore”.

Stefania Orlando e il lutto, presa una decisione: “Mi fermo”

Purtroppo Stefania Orlando ha dovuto fare i conti con la morte della sua amata cagnolina Margot, deceduta a quasi 19 anni. E dopo il lutto aveva ancora scritto: “Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”. E ora ha fatto una scelta drastica, ma necessaria.

Ora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato su Instagram di volersi fermare sui social per un periodo di tempo: “Grazie a tutte e a tutti per i tanti messaggi di conforto, vicinanza e affetto che mi state mandando. Mi accorgo in questo triste momento che la mia Margot non era amata solo da me, ma da tutti/e voi. Mi chiedete come sto ma non è facile descrivere il mio stato d’animo, sto cercando di metabolizzare e ancora non mi sento pronta ad interagire su Instagram come prima”.

Infine, Stefania ha concluso: “Aspetterò qualche giorno per poter essere più forte e più serena. Anche io, come tutti voi, ho le mie fragilità. Vi voglio bene, grazie per esserci sempre, oggi più che mai”. Ora tutti si augurano che questo brutto momento possa passare il prima possibile.