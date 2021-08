Stash papà innamorato. Il cantante dei The Kolors e giudice dell’ultima edizione di Amici, il programma che la lanciato la sua band, ha conosciuto la sua prima figlia pochi mesi fa. Grace è nata dall’amore per la compagna Giulia Belmonte, giornalista e conduttrice, e Stash non perde mai occasione per urlare al mondo quanto sia puro e immenso l’amore che prova per lei. Per entrambe, in realtà, le “sue” donne.

Poco tempo fa il frontman dei The kolors aveva reso partecipi i fan del battesimo della piccola. È stato celebrato il 5 giugno scorso nel duomo di Ravello e tanto lui quanto Giulia hanno provato a mettere per iscritto le emozioni di quella giornata speciale oltre alle foto della cerimonia. “Ho provato ad immaginare questo momento più volte e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”, le parole della mamma.

Stash canta per la figlia Grace in barca: il video

“Non esiste uno sguardo più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia”, il messaggio di Stash sotto alle foto del battesimo della sua Grace. Che ora si è goduta un concerto privato in barca, sempre in Costiera Amalfitana. Il suo papà ha poi deciso di condividere su Instagram un piccolo scorcio della sua vita in famiglia che, nemmeno a dirlo, ha conquistato tutti.





Stash, Giulia e la piccola Grace sono in barca e con sullo sfondo il mare azzurro e cristallino lui imbraccia la sua chitarra e si lascia andare a una dolce canzone per la bambina, in braccio a mamma Giulia. Sulle note di Cabriolet Panorama, il suo ultimo singolo, il cantante regala così una grande emozione in quella “Love boat”, come la definisce nella didascalia al post.

Post, questo del filmato in cui Stash canta per gli amori della sua vita, che in poche ore ha conquistato più di 80mila like da parte di fan e amici. Davanti a tanta magia non resiste nemmeno la sua compagna, Giulia Belmonte, che lascia un commento breve ma perfetto per descrivere quel momento che è stato tanto apprezzato dai follower: “Noi, così”, ha scritto aggiungendo un cuore rosso.