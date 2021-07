“Ho 3 figli di mantenere”. Sossio Aruta, momento nero per l’ex cavaliere rimasto senza lavoro. “Costretto a questo”

Prima ha scoperto di aver contratto il Covid, poi la notizia del licenziamento. Periodo difficile per Sossio Aruta, l’ex calciatore e terzo classificato nell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto. Una serie di notizie negative sta contrassegnando questo periodo della sua vita. Doveva partecipare a un evento a Torino ed ha dovuto sottoporsi a un tampone per partire. E per precauzione lo ha fatto anche la sua compagna Ursula Bennardo. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19.

“Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, mal di stomaco e di testa. Debolezza, sono senza forze, mal di schiena. Un disastro”, ha detto Aruta parlando delle sue condizioni di salute. In tutti i casi è riuscito a superare il Covid, ma subito dopo è arrivata un’altra pessima notizia: il licenziamento. “7 giugno 2021, torno dal lavoro, entro a casa e trovo una notifica: licenziato per il COVID”, ha scritto sui social.

“E poi il buio totale… Non ho mai avvertito un senso di abbandono come questa volta, una solitudine che mi ha logorato dentro, non potrò mai dimenticare quello di cui avrei avuto bisogno e che non c’è mai stato… No no, non lo dimenticherò facilmente, spero che passino presto questi giorni per tornare a respirare un’aria nuova e pulita…”, ha proseguito Sossio Aruta che a Uomini e Donne Magazine ha raccontato il brutto periodo che sta vivendo con la sua compagna.





“Sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute”. E ancora: “Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”. Ha parlato anche Ursula Bennardo che non ha nascosto i problemi derivanti dalle difficoltà economiche. Si è trovata a dover prendersi cura dei suoi tre figli senza alcun aiuto.

“Già da mesi, inoltre, non ricevo aiuti neppure su un altro fronte: mi ritrovo a dovermi occupare totalmente dei miei tre ragazzi sul piano economico, senza il contributo di nessuno”. Intanto Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono prossimi al matrimonio e nonostante le loro divergenze caratteriali sono più sicuri che mai di consolidare l’amore che li lega. A Uomini e Donne Magazine, Sossio Aruta ha svelato di avere un po’ di paura quando discute con la sua promessa sposa, ma i sentimenti sono ormai saldi: “Ogni tanto, quando ci sono delle discussioni, è normale mi sorgano delle paure e mi ponga delle domande. I miei sentimenti però sono certi e sulla base di quelli non ho dubbi”.