Sorpresa al concerto di Eros Ramazzotti. Il debutto dal vivo del cantante con il World Tour Premiere 2022 ha segnato l’avvio della nuova stagione di concerti per la voce di “Più bella cosa”. In poche selezionate date mondiali, Ramazzotti ha aperto quello che sarà il tour mondiale vero e proprio tra il 2022 ed il 2023.

Eros Ramazzotti è tornato a suonare nelle maggiori arene italiane ed internazionali per dare il benvenuto anche al suo nuovo album d’inediti, “Battito infinito”. In questi giorni il cantante è arrivato al Teatro Valle dei Templi di Agrigento con una data del suo World Tour Premiere. Un ritorno al live di Eros Ramazzotti, che da oltre quarant’anni è uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati del nostro Paese e che a ogni concerto fa sold out.

Sorpresa al concerto di Eros Ramazzotti: c’è la sosia di Michelle Hunziker

Un vero successo per il cantante che ha raccolto un pubblico folto a ogni data del suo concerto e che durante lo scorso appuntamento ha voluto condividere con i fan la gioia dell’arrivo del suo primo nipotino, il figlio di Aurora e del genero Goffredo Cerza. I due sono in attesa del primo figlio e dopo aver dato la notizia della gravidanza, proprio la scorsa settimana, durante il gender reveal organizzato da Sara Daniele, figlia di Pino e migliore amica di Aurora Ramazzotti, hanno annunciato di aspettare un bambino.

Ma la sorpresa al concerto di Eros Ramazzotti è stata un’altra. Mentre il cantante si esibiva ha notato una persona tra il pubblico, quindi ha fermato il concerto e ha chiesto al regista di inquadrarla. La piccola fan in prima fila è identica all’ex moglie Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sorpreso per la somiglianza non può non commentare.

“Ti sei rimpicciolita però”, dice Eros Ramazzotti alla piccola fan che, dopo la richiesta del cantante a alla regia, finisce sul maxi schermo del concerto. “Michelle, che bella! Però tu hai gli occhi azzurri, lei mica ce li ha azzurri. Secondo me tu vieni più gnocca. Però stai attenta, non ti fidare degli uomini”, dice il cantante rivolgendosi alla piccola fan. Il video della gag è stato pubblicato su TikTok e ovviamente è diventato virale.