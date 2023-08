Tempo di amore in questa estate 2023, che a piccoli passi si avvicina sempre più verso la sua conclusione. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di Irama e del suo rapporto sentimentale con Khady Gueye, protagonista di Ex on the beach. Ora è Soraia Ceruti ad essersi innamorata e abbiamo già scoperto chi sia il nuovo fidanzato. Fondamentale una segnalazione di una follower, che ha immediatamente contattato gli esperti del gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Ormai Luca Salatino è un lontano ricordo perché Soraia Ceruti sembra proprio aver voltato definitivamente pagina. Il nuovo fidanzato è tra l’altro l’ex di una protagonista della televisione. Il suo nome è stato tirato fuori per la prima volta in quella circostanza, ma ora pare abbia conosciuto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e sarebbe scattata la scintilla giusta. Andiamo a vedere insieme chi è il presunto nuovo partner.

Soraia Ceruti ha un nuovo fidanzato: chi è

Soraia Ceruti, alcuni mesi prima che conoscesse il nuovo fidanzato, aveva parlato così della rottura con Luca: “Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”.

Questo l’annuncio dell’utente a Deianira e Amedeo: “Deia, ho confermato anche ad Amedeo. Lui è il fotografo ex fidanzato di Anna Ascione, la ex concorrente di Temptation Island. Si dice che con Soraia si stia conoscendo, ma ci sta di più, te lo posso assicurare. Abbiamo molti amici in comune”. E Venza aveva notato che i due fossero tra l’altro sulla stessa barca. Come scritto da Gossip e Tv, parliamo quindi di Giuseppe Annunziata, originario della città di Napoli.

Giuseppe Annunziata è stato il fotografo delle nozze di Alberto Maritato e Speranza Capasso e lavora presso l’agenzia dell’ex Temptation, Alessandra De Angelis, che si chiama Love Events. Ora tra lui e Soraia sarebbe scoppiato l’amore.