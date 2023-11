Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, fuori la verità. Avevamo lasciato la coppia così: “Mi chiedi 3mila euro di mantenimento. Almeno fammela vedere, no?”, queste le parole di Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni. Nessuna tregua tra i due, purtroppo, all’orizzonte e ancora tanti nodi da sbrogliare sull’intera questione. Ma nelle ultime ore arriva il colpo di scena. Fuori il nuovo retroscena sulla rottura tra i genitori della piccola Celine Blue.

Colpo di scena su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I genitori della piccola e splendida Celine Blue non stanno di certo vivendo una situazione idilliaca. Tutto è sorto in seguito a una segnalazione sul presunto tradimento di lui con la spagnola Luzma Cabello durante una vacanza ad Ibiza. Scoppia dunque un vero e proprio ‘caso’ mediatico con un altro nome che ha iniziato ad aleggiare, quello di Benjy Costantino.

Leggi anche: “Quanti soldi mi chiede al mese”. Basciagoni, è guerra per la figlia: lui tira fuori anche la cifra del mantenimento





Colpo di scena su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: fuori il retroscena sul presunto tradimento

Non solo una grande amicizia tra Alessandro e Benjy, ma anche un rapporto lavorativo che li lega. Costantino infatti è il manager del deejay. Nonostante questo, però, sono state messe in circolo alcune voci su una presunta gelosia di Basciano verso lui e Sophie Codegoni. Eppure Benjy ha sempre preso le difese dell’amico, puntualizzando più volte che Alessandro non avrebbe per nulla ceduto alle lusinghe dell’influencer spagnola. Benjy infatti sarebbe stato diretto testimone dei fatti, in quanto presente nel corso della vacanza a Ibiza.

Ma la questione purtroppo non sembra essersi per nulla placata. Al contrario, a confondere le idee la rivelazione sollevata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha lanciato un vero e proprio scoop: e se Benjy avesse organizzato a tavolino l’incontro tra Basciano e Luzma in modo da poterlo documentare anche attraverso gli scatti a testimonianza del loro incontro da mostrare poi a Sophie? Insomma, la questione, stando a questa versione dei fatti, andrebbe decisamente a complicarsi.

Poi il messaggio di Alessandro Basciano, sopraggiunto, così pare, dopo aver smesso di seguire il profilo social dell’amico manager: “In merito a quanto mi è stato riportato durante la diretta di Benjy ci tengo a precisare che mi dissocio da tutti gli argomenti trattati al di fuori di quello che è riconducibile al torto che mi è stato fatto da parte sua per l’amicizia che ci legava. Premesso che, già in precedenza, mi sono preso le responsabilità dovute con tanto di scuse pubbliche e non, prenderò le mie decisioni e metterò un punto definitivo per non rendere più pubblico nulla inerente a questa triste storia. Un’ultima considerazione, tutti possiamo sbagliare e commettere errori nella vita… che valga per tutti, esiste il perdono se vi è amore. Il tempo è l’unica cura, in questo periodo mi sono circondato di persone per bene che mi hanno fatto ricredere nella federe, a loro devo tutto”.