Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la storia nata nella Casa del GF Vip e culminata con la nascita della piccola Celine Blue a maggio scorso ha attraversato diversi momenti di crisi nel tempo. Ma l’ultimo, che risale all’estate scorsa, a differenza degli altri ha portato alla rottura. Dopo la marea di voci, nelle ultime settimane i due hanno dato la loro versione dei fatti intervenendo come ospiti nel programma Verissimo. In breve, lei ha accusato Basciano di averla tradita a Ibiza con la cantante Luzma Cabello mentre lui ha provato a difendersi sostenendo che Sophie sia stata manipolata da qualcuno.

Quel tradimento avrebbe rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso colmo di una relazione già al capolinea, secondo quanto riferito dall’ex Bonas di Avanti un altro a Silvia Toffanin. Cui ha escluso ogni possibilità di ritorno di fiamma. Ma sono passati dei giorni da quelle ospitate. Sui social, a onor del vero, non si sono più mostrati insieme né hanno più parlato l’uno dell’altra. L’unica novità è che Alessandro è riuscito a rivedere la figlia.

Sophie Codegoni, il gesto verso Alessandro Basciano

Già quelle Storie con la piccola (e la mamma di Sophie Codegoni) avevano fatto drizzare le antenne ai fan, ma poi non c’è stata più nessuna news sul ritorno di fiamma che tanti auspicano. Ora però è spuntato un altro indizio sui social che farebbe ben sperare per il dj ed ex gieffino che a Verissimo ha ammesso di aver sbagliato e di voler tornare dalla sua famiglia.

Arriva da Sophie Codegoni, che forse ha intenzione di fare retromarcia e perdonare il papà di sua figlia. L’ex tronista di UeD ha condiviso tra le ultime Storie di Instagram una foto che ha fatto sognare tutti per un dettaglio che non è passato inosservato. Si tratta di un dolce momento tra lei, la piccola Celine Blue e la cagnolina BB.

“Solita BB che mi bacia per tre ore prima di dormire e mi strucca per bene – ha scritto l’influencer che poi parlando della figlia ha continuato – CBB che dorme ignara di tutto quanto solo i suoi 210 millilitri di latte”. “Celine Blue” è il nome della figlia e con quella seconda “B” per molti ha voluto rimarcare il cognome della bambina, ricordando quindi l’ex compagno. È pronta a perdonarlo? La speranza di molti è proprio questa.