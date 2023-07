Estate, tempo di gossip. E tra una presunta crisi, pensiamo a Stefano De Martino e Belen Rodriguez su tutti, un matrimonio e un lieto evento ecco spuntare quello di un ritorno di fiamma. Ovviamente vip. Le voci di un loro riavvicinamento circolano da settimane e avevano subito riacceso le speranze di tutti quei fan che hanno sempre sostenuto questa coppia dello spettacolo italiano. Ma nelle ultime ore è arrivata un’altra prova fotografica. Una segnalazione dalla Puglia, arrivata al profilo social Very Inutil People, che non è passata per niente inosservata.

Avvistati! La segnalazione è ovviamente anonima ed è stata pubblicata in una storia Instagram con tanto di due scatti allegati che ritraggono i due attori a cena. “Sono sicuramente tornati insieme” ha scritto l’utente alla pagina. Ovviamente va presa con le dovute cautele, perché si tratta pur sempre di un’indiscrezione, dal momento che nessuno dei due ha confermato le recenti voci sul ritorno di fiamma.

“Sono sicuramente tornati insieme”: ritorno di fiamma vip

Non stupisce più di tanto però, perché sin dall’inizio della loro storia d’amore Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono stati riservatissimi. Ricordiamo che la scintilla era scattata sul set. Dopo un primo gossip nell’estate 2022, con un video che ritraeva i due a cena a Castel Gandolfo, tutto nacque mentre giravano ‘L’ombra del giorno’.

All’epoca Benedetta Porcaroli chiuse la relazione con il collega e regista Michele Alhaique e lo stesso fece Riccardo Scamarcio con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale aveva anche avuto una figlia nel 2021. Ma la loro relazione proseguì nel totale riserbo, lontani dalle luci dei riflettori. Ma finì poco tempo dopo.

Dopo pochi mesi, infatti, a Vanity Fair lei raccontò di come la relazione con Riccardo Scamarcio stesse navigando in acque difficili. Dunque prima le voci su una possibile riappacificazione, poi quelle lanciate da Dagospia sul riavvicinamento di Scamarcio ad Angharad Wood che spensero ogni speranza. Ma ora la segnalazione con tanto di foto le riaccende eccome.