Un momento bellissimo si è materializzato nelle scorse ore e ad annunciare tutto sono stati i futuri sposi. L’attrice italiana è pronta per il grande passo, infatti i fiori di arancio sono ormai sempre più vicini. E a fare rumore è stato il fatto che sia stata proprio lei a fare la proposta, cosa che solitamente viene fatta dall’uomo. Parliamo di Giulia Arena, che si unirà in matrimonio con il suo fidanzato, col quale è legata da numerosi anni.

Gioia immensa per entrambi, ma anche per i tantissimi fan che la seguono su Instagram, oltre che in televisione. Giulia Arena è pronta per il suo matrimonio ed è stata proprio la giovane a sottolineare il fatto che la proposta di nozze sia stata tutta opera sua. Bellissima anche la foto scelta dal suo futuro marito per confermare il suo sì. Andiamo a vedere insieme cosa hanno scritto i due, innamorati sempre di più.

L’attrice Giulia Arena si unirà in matrimonio con lo storico fidanzato

La proposta di Giulia Arena, pronta ad unirsi in matrimonio col partner dopo ben 9 anni di fidanzamento, è stata annunciata con un’immagine meravigliosa. Le due mani della coppia che si intrecciano e l’anello scintillante in primo piano. L’attrice ha scritto così nella didascalia: “Dobbiamo dirvi una cosa… (Lui) ha detto sì. Perché sono stata io a fare la proposta, ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo”. Poi è toccato al quasi marito commentare.

Il compagno di Giulia si chiama Antongiuseppe Morgia e ha pubblicato una foto di coppia, nella quale lei mette sempre in evidenza il brillante. E il giovane ha commentato: “Per l’uomo che non deve chiedere mai…”. Ed effettivamente è stato proprio così, visto che non è stato lui a chiederle la mano bensì il contrario. Dietro questa decisione c’è qualcosa di significativo, come ha fatto intuire l’attrice, ma al momento non hanno voluto aggiungere altri dettagli.

Giulia Arena, che lo scorso 22 aprile ha compiuto 29 anni, ha vinto Miss Italia nel 2013 ma ora è nota soprattutto per essere una delle attrici della soap opera Il paradiso delle signore dal 2018. Nel 2020 ha anche preso parte alla serie tv Bella da morire. Ha inoltre diverse esperienze pure come conduttrice.