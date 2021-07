“37 settimane. I tuoi continui movimenti, e la nostra pazza voglia di vederti!”: la ex Uomini e Donne incintissima. Ormai manca pochissimo, è questione di giorni se non di ore e poi l’ ex corteggiatrice diventerà mamma per la prima volta.

Di una bambina, come svelato tempo fa con un post dolcissimo. Aveva svelato di essere in dolce attesa con uno scatto che la ritraeva in braccio al fidanzato mentre reggeva un’ecografia del bebè in arrivo. “Parliamo d’ amore – la didascalia – Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei…la nostra principessa. La nostra vita”, aveva scritto alla vigilia di San Valentino Sonia Pattarino svelando di aspettare una bambina.

Sonia Pattarino UeD incintissima: la foto alla 37esima settimane

I fan di UeD ricordano bene Sonia Pattarino, la corteggiatrice che fu la scelta di Ivan Gonzalez. Tra loro durò una manciata di mesi, poi l’incontro con Giovanni La Camera, ex calciatore che ha militato in diverse squadre tra cui Rimini, Como, Reggina e ora vive a Milano, dove ha fondato un noto ristorante, che presto renderà papà.





La bimba che nascerà a brevissimo si chiamerà Ginevra, come annunciato da Sonia Pattarino in un post successivo a quello del lieto annuncio. “Ginevra, sarà il nome della nostra piccolina. Quinto mese… #17weekspregnant La panzetta inizia a vedersi”, aveva scritto la futura mamma sotto alle foto che la ritraevano nuovamente abbracciata al suo Giovanni.

Ora non è più una pancetta ma un pancione: Ginevra sta per arrivare, come lei stessa ha mostrato nelle scorse ore su Instagram con uno scatto in cui è taggato anche il futuro papà e che ha fatto presto il pieno di like e di commenti entusiastici. Sonia Pattarino sta benissimo e si appresta ad affrontare il parto nel migliore dei modi. E ovviamente non vede l’ora di stringere tra le braccia il frutto del suo amore con Giovanni La Camera.