Non ce la fa proprio Sonia Bruganelli a restare fuori dalle polemiche, è più forte di lei, ogni tanto, quando non si parla di lei da qualche settimana, eccola dire qualcosa che la riporta sulle prime pagine dei tabloid nazionali. Che poi lo aveva confessato anche il marito Paolo Bonolis durante un’intervista a Maurizio Costanzo: “Sonia ci si diverte, gli piace fare inca** tutti, è fatta così”. Ora però la Bruganelli ne ha fatto un’altra delle ‘sue’. Accusata di essere troppo snob e con la puzza sotto al naso, si è resa protagonista di un’altra gag che non ha fatto ridere nessuno (forse qualche sua amica).

La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un video su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, Sonia Bruganelli è sul jet privato direzione Formentera in compagnia di Gabriele Parpiglia. L’imprenditrice offre un buffet al giornalista, che osserva divertito. “Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato – dice sarcastica la signora Bonolis – puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi”. Parpiglia risponde tra le risate: “Effettivamente è la prima volta sull’aereo privato”.

Al veleno i commenti dei fan: “’Puoi mangiare, non ti chiedo niente’ non si può sentire”. E ancora: “Non avevamo capito che era un aereo privato, hai fatto bene a sottolinearlo”. E ancora: “Video inutile e spocchioso”. Non è la prima volta che Sonia Bruganelli “provoca i suoi follower” con video a bordo del jet privato.





Insomma, non c’è occasione in cui Sonia Bruganelli non dimostri cosa è davvero importante per lei, in cui non osteggi una ricchezza fuori dal comune, che, naturalmente, fa infuriare da una parte i follower, dall’altra li rende curiosi di sapere come si vive da nababbi.

Eh sì, perché il binomio è proprio quello: chi critica aspramente nel vedere tutta quella ricchezza inutile di Sonia Bruganelli, quasi buttata alle ortiche, se non per dimostrare un determinato status quo; e chi invece la ammira: “Vorrei essere come te, vivere la tua vita”. Ma non sarà mai così, sarà ora di capirlo…