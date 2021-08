Sonia Bruganelli è tornata ad essere presa di mira sui social. L’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, da tempo, su Instagram è bersagliata in ogni modo possibile dai fan e anche e soprattutto dagli hater. Lady Bonolis che utilizza il network per condividere le sue passioni e una parte del suo mondo, quasi sempre finisce nella bufera per una foto o per un commento di troppo.

Il suo profilo è spesso sotto attacco e gli esempi che si possono citare al riguardo sono tanti, come le critiche ricevute per una borsa troppo costosa, per quella mascherina personalizzata, per uno scatto con il marito tra una riunione e un’altra e altro ancora. Gli hater non si sono fermati proprio di fronte a nulla. Oppure quando ha pubblicato un selfie in cui si mostrava acqua e sapone.

Capelli biondi e lisci che scendono sulle spalle, sorriso appena accennato e due bellissimi occhi azzurri. Ci sono fantasie che non sai nemmeno di avere, fino a che non entri in sintonia con la mente giusta”, scrive nella didascalia di accompagnamento. E qui scattano le critiche. “Sei proprio una brutta persona, non te ne rendi conto?”, scrive un fan indignato. E un altro: “Sei forse diventata lesbica?” Ma questo è solo l’inizio. “Labbra secche e piene di pellicine bianche. Ma con tutti i soldi che tieni non sei capace di prenderti un burro cacao? Pensi solo alle tue scarpe Gucci”, tuona un utente. Ma questa volta gli haters hanno esagerato.





Sonia Bruganelli ha mostrato una foto della figlia Silvia, aiutata mentre scende dal jet. Il punto è che la ragazza ha problemi motori e di salute. E proprio da questo dipende la loro scelta di viaggiare su voli privati. Ma questa volta è arrivata la riposta della moglie di Paolo Bonolis che ha pubblicato la foto in questione. E in calce, il commento: “Quando vi incarognite per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”. Poche parole a cui è davvero difficile replicare che sono state commentate da Tommaso Zorzi, amico di Sonia e Bonolis.

“Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti gli altri. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia”, ha concluso Zorzi. Di recente Paolo Bonolis è tornato a parlare di sua figlia Silvia: la ragazza ha 18 anni ed è la prima figlia avuta dalla moglie Sonia Bruganelli, mamma pure di Adele e Davide. “La cosa più pesante della sua vita?”, chiede il giornalista del Messaggero. “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, confessa il conduttore.