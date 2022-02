Sonia Bruganelli è una delle opinioniste del ‘GF Vip’, anche se ovviamente a molti è nota anche per essere autrice e moglie di Paolo Bonolis. Ma qualche giorno fa, in occasione del suo compleanno, infatti ha festeggiato 48 anni di età, e per questa meravigliosa ricorrenza ha voluto mostrare a tutti la sua mamma. Ma in tanti hanno notato una grande somiglianza e soprattutto l’estrema giovinezza del genitore, che sembrerebbe quasi la sorella della coniuge di Bonolis.

Intanto, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno fatto pace a ‘Verissimo’: “Sonia interpreta questo personaggio di donna un po’ ruvida, cinica, ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile. Al GF Vip ha tantissime volte gli occhi lucidi anche se fa di tutto per nasconderlo”, ha sottolineato Adriana Volpe. E Sonia Bruganelli l’ha ascoltata e si è emozionata. “Posso abbracciarla?”, ha chiesto. Poi si è alzata e l’ha abbracciata calorosamente.

Nel selfie pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli entrambe si sono immortalate con un sorriso smagliante e la bellezza di mamma Giulia è incredibile. Sappiamo tutti quindi da chi ha preso la figlia. In molti hanno notato che hanno anche lo stesso colore dei capelli, nonché lo stesso modo di truccare. E questo è stata la didascalia a corredo del post: “Tale madre…48 anni fa lei era molto molto impegnata. #20febbraio”. E tanti vip hanno commentato l’immagine di madre e figlia.





Sotto dunque il post di Sonia Bruganelli, che ha fatto vedere a tutti la mamma, sono arrivati anche i messaggi di personaggi famosi. Salvo Sottile ha scritto: “Bella mamma, buon compleanno”, mentre Francesca Brambilla ha postato un emoticon con gli occhi innamorati. Altri fan comuni hanno aggiunto: “Siete due fotocopie, ecco da chi hai ereditato la bellezza”, “Ma quanta bellezza e vi assomigliate tantissimo”, “Buon compleanno meravigliosa creatura, tua mamma è praticamente identica”.

A proposito del ‘GF Vip,’ in finale potrebbe esserci il marito Paolo Bonolis: “Ad una sola condizione, che Sonia non firmi per l’anno prossimo”, ecco la condizione fissata dal conduttore prossimo a raggiungere in studio, e non più in collegamento da casa, la sua dolce metà. Una novità? Non propriamente, stando a quanto affermato da Sonia Bruganelli in vista delle sua intenzioni lavorative protese al futuro.