Sonia Bruganelli a cena col vip italiano. L’ex moglie di Paolo Bonolis, oramai sigle, si è fatta pizzicare (non certo dai paparazzi, visto che è stata lei stessa a pubblicare lo scatto sotto), con un noto cantante italiano. Com’è assai noto infatti, Sonia è oramai libera da legami amorosi, come lei stessa ha fatto intendere con quella famosa intervista doppia con Paolo Bonolis. Poi si sa, lei adora creare scompiglio tra i bigotti del web e non si tira mai indietro a creare qualche polemica. Da quello che si dice poi, la cosa la diverte molto (ha sempre raccontato l’ex marito, Ndr).

Ed eccola quindi, che posta una foto in cui è a cena col famoso artista italiano, noto per essere un grande casanova. Tutto questo arriva dopo il famoso scatto in cui Sonia bacia un altro uomo. Ovviamente la notizia non poteva che fare il giro della rete e lei stessa è intervenuta sul social network Instagram, taggando colui che aveva baciato e scrivendo un messaggio che è stato abbastanza ironico nei confronti della stampa.





Sonia Bruganelli a cena col vip italiano

Come abbiamo raccontato, si è trattato di uno scherzo orchestrato da Sonia e dal giovane, che è l’autore di Ciao Darwin, Giuseppe Scagliola. La Bruganelli ha commentato con ironia il bacio: “Auguri, nuovo uomo della mia vita!!!”. Ma lo stesso magazine Vero nell’articolo precisava: “Si è trattato di un gioco”. E ora eccola accanto ad un altro… e anche stavolta sembra tutto un gioco.

Sonia infatti si è immortalata tramite un selfie con Pupo. I due sembrano intimi, insieme a cena. Eccola quindi la Bruganelli insieme ad Enzo Ghinazzi, alias Pupo, infatti. “Il signor Pupo, un ossimoro vivente”, questa la frase sotto lo scatto in cui Sonia Bruganelli e Pupo, sono insieme. Chiaramente, nel giro di qualche istante, tantissimi i commenti sotto forma di critica per l’ex moglie di Paolo Bonolis. Il motivo è semplice: tutti sanno infatti che Pupo è bigamo, ovvero ha due compagne.

La sua, come ha sempre raccontato, è una famiglia “allargata ricca di figli e nipoti”: tre figlie, Ilaria, Carla e Valentina, e tre nipoti Matteo, Viola e Leonardo. Pupo è sposato con Anna Erli, sin nel 1974, e la compagna Patricia la cui relazione è iniziata nel 1989 e mai finita. Ora c’è anche Sonia Bruganelli nella sua vita? Ci sembra esagerato!

