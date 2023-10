Il gossip del momento riguarda Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. E ora si “mette in mezzo” anche Sonia Bruganelli, che conosce dai tempi del GF Vip la coppia ora scoppiata. I due, che hanno partecipato anche a UeD anche se in edizioni diverse, hanno chiuso la relazione bruscamente a 5 mesi dalla nascita della loro figlia Celine Blue e dopo l’intervista di lei a Verissimo, lui ha fatto intervenire il suo avvocato. Da Silvia Toffanin l’ex tronista ha infatti parlato anche di tradimento a poco dal parto e ora Basciano vuole dare la sua versione dei fatti.

Probabilmente avrà l’opportunità di farlo, ma per ora sono molti a stare dalla parte di Sophie Codegoni. Dalla solidarietà di Guendalina Canessa a quella dell’ex protagonista di UeD Giulio Raselli e ora, come anticipato, anche l’ex signora Bonolis fa capire a chiare lettere da che parte sta: non certo da quella di Alessandro Basciano. Del resto l’opinione di Sonia Bruganelli su di lui era già evidente quando era rinchiuso nella Casa di Cinecittà e lei ricopriva il ruolo di opinionista insieme ad Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli contro Alessandro Basciano

Non a caso sui social è diventato virale un vecchio video di quell’edizione del GF Vip che, appunto, diede vita alla coppia dei Basciagoni, così come li avevano ribattezzati i fan. Il video di una lite dei due durante una diretta. In breve, Alfonso Signorini aveva ripreso in più occasioni il concorrente per il suo comportamento poco disciplinato e Sonia Bruganelli lo aveva attaccato per il cattivo esempio dato a casa.

“Se c’è uno che dice gravità senza rendersene conto sei tu – gli aveva detto durante un confronto diretto – Hai un figlio maschio, mio figlio ha 18 anni e a me si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei. Abbassa la cresta e per una volta ammetti che hai sbagliato”. E lui, rispondendo all’opinionista ma senza convincere il pubblico: “Non devi dirmelo tu che ho un figlio, stai dicendo una gravità”.

Comunque io basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia ben vi sta ve l’avevo detto #Verissimo pic.twitter.com/fMWR1xQRZK — Altamente (@fregandomene) October 14, 2023

Ora i nuovi fatti e soprattutto l’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo ha spinto Sonia Bruganelli a intervenire: ha ripostato un commento neanche troppo velato e lasciato intendere di averci visto lungo su di lui. Questo: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia ben vi sta ve l’avevo detto”. Inutile aggiungere che questo repost dimostra quanto il suo parere sia in linea con l’autore.