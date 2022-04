Soleil Sorge è in estasi. Attraverso il suo profilo Twitter ha comunicato a tutti gli utenti qualcosa di davvero bellissimo, che è successo nelle ultime ore. Essendo al settimo cielo per aver ricevuto una sorpresa strepitosa, ha voluto condividere la sua gioia con i suoi sfegatati fan. E ovviamente tutti hanno apprezzato quanto avvenuto. Si è anche scoperto chi sono stati i mittenti di questo gesto veramente toccante. E ora non si sta facendo altro che parlare di questo sotto il suo tweet.

Intanto, è stata resa nota la cifra che Soleil Sorge ha incassato per partecipare alla puntata de ‘Le Iene’. Stiamo parlando di un cachet di 5000 euro. Un bel ‘premio’ dopo il grande spavento provato appena una settimana fa per lo scherzo delle criptovalute. Ma se 5mila euro vi sembrano troppo sappiate che stiamo parlando di un importo ‘minimo’ ricevuto da Soleil Sorge. Alla quale nel frattempo non mancano le proposte professionali. E continua alla grande l’avventura a ‘La pupa e il secchione’.





Soleil Sorge riceve una sorpresa dai suoi fan

Se quindi in televisione tutti seguono con grande interesse Soleil Sorge, anche dal vivo i suoi ammiratori fanno in modo di non farle mancare mai l’affetto. Ed è quello che è successo poche ore fa, quando l’opinionista de ‘La pupa e il secchione’ ed ex concorrente del ‘GF Vip 6’ ha avuto una gradita sorpresa proprio dai suoi fan. E ha mostrato cosa ha avuto in dono, corredato da un messaggio molto importante e sentito, che lei ha apprezzato nella maniera più assoluta. Che bel gesto.

Soleil Sorge ha ricevuto un uovo di cioccolato gigantesco dai suoi sostenitori e sopra è stata inserita la scritta: “Splendi sempre, #solearmy”. E lei ha commentato: “Grazie amori miei. #solearmy. Siete magici”. Sotto il suo post altri utenti hanno aggiunto: “Ti amiamo”, “Meriti questo e tanto altro”, “Ti adoriamo”. Un gesto davvero molto bello in occasione dell’arrivo della Pasqua, che si festeggia domenica 17 aprile. Ancora una volta è stato confermato che davvero tanti la amano alla follia.

Nei giorni scorsi sui social in tanti hanno chiesto a Davide Parenti – ideatore e autore dello show – di promuovere Soleil Sorge come conduttrice della prossima edizione del format. Chissà, magari nei prossimi mesi prenderà proprio il posto di Belen. Ovviamente si tratta solamente di una richiesta di una fetta di pubblico, ma di concreto non ci sarebbe comunque nulla.

