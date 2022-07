“Di nuovo con lui”. Soleil Sorge, tutto vero. Ormai è ufficiale, ma non è proprio iniziata benissimo…

Soleil Sorge e Luca Onestini, ritorno di fiamma? Come molti sanno l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi. Da lì hanno iniziato una storia, era il maggio del 2017. E Luca non aveva dubbi sulla sua scelta: “Faccio fatica a passar sopra al fatto che quando non sei con me mi manchi da morire e quando stiamo insieme sono felice e non me ne vorrei mai andare. Per quanto siano in molti a dirmi che sto facendo una pazzia, la mia scelta folle sei tu, Soleil”.

Da parte sua Soleil Sorge rispondeva così a Luca Onestini: “Non so come staremo fuori da qui insieme… però non vedo l’ora di provarci”. Insomma, sembrava un grande amore, invece… Invece l’anno dopo quando lui è entrato al GF Vip sono arrivate voci su un flirt di lei con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista. D’altro canto pure Luca ebbe qualche incontro ravvicinato nella Casa e la storia tra i due implose con Soleil che lo lasciò con una lettera durante lo show. Adesso, però, pare che tra i due…





Soleil Sorge e Luca Onestini tornano insieme? L’indiscrezione

È stato un periodo molto impegnativo e fruttuoso per Soleil Sorge. Dopo il Grande Fratello Vip è arrivata la partecipazione a La Pupa e il Secchione Show. Poi, ecco l’Isola dei Famosi con Soleil a fare la ‘piratessa’ con Vera Gemma. Ma non è finita, perché a settembre per l’influencer arriva “Back to School”, la nuova edizione del programma che sarà condotto da Federica Panicucci. Proprio qui Soleil incontrerà di nuovo, dopo la parentesi a La Pupa, il suo ex Luca Onestini. E sul loro conto arriva una voce.

Il portale ThePipol fa sapere che tra Soleil Sorge e Luca Onestini sia scattato – di nuovo – qualcosa. Pare infatti che i due “fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi”. Cosa bolle in pentola? Presto per dirlo. Intanto tornano alla memoria le parole di poco tempo fa di Soleil: “Luca? Non ci sono rapporti, diciamo che lo definisco appena un conoscente. Davvero, in pratica quasi non mi ricordo più di lui, per me è indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo più sentiti. Non siamo rimasti in contatto. Poi è passato così tanto tempo, non ho nessun rancore verso di lui”.

In attesa di scoprire se tra Soleil Sorge e Luca Onestini scoccherà di nuovo la scintilla, andiamo a scoprire qualcosa in più su “Back to School”. Nel cast ci saranno anche Valeria Marini, che proprio con Luca ha recentemente girato un video in cui balla sulle note del suo ultimo pezzo, e poi Raffaella Fico e Cecilia Capriotti. Le registrazioni sono appena iniziate e da quello che filtra ci sarà da divertirsi con interrogazioni e figure più o meno barbine da parte dei concorrenti…

