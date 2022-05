Clamoroso quanto successo a Soleil Sorge nelle scorse ore. La notizia ha fatto talmente discutere che la stessa ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è stata costretta a intervenire sui social network, in particolare su Twitter, per fornire la sua opinione in merito all’episodio. Un filmato che l’ha vista protagonista ha fatto il giro della rete e faceva riferimento ad un vero e proprio insulto nei suoi confronti. Lei ha reagito immediatamente, ma poi a freddo ha voluto aggiungere altri dettagli.

Soleil Sorge insultata da un finto fan: la sua reazione

Ad essere stato diffuso sui social e soprattutto su TikTok è stato un video, che ha immortalato Soleil Sorge insieme ad alcune persone. Sembrava che intorno alla giudice de ‘La pupa e il secchione’ ci fossero esclusivamente suoi fan, pronti a scattarsi foto e girare filmati per ricordare per sempre quel momento insieme. Peccato però che uno di loro ha finto di essere un suo ammiratore e le ha posto una domanda provocatoria. Un’offesa, alla quale lei ha risposto di persona e poi online.

Questo ragazzo ha deciso di mettersi vicino a Soleil Sorge e le ha domandato: “Posso dirti una cosa? Ma perché dal vivo sei così brutta?”. E l’ex vippona: “Perché non ho le luci giuste”. Quindi, ha preferito non polemizzare molto in quei frangenti, limitandosi ad una replica ironica. Una volta tornata a casa e dopo aver notato che quei secondi di video erano ormai diventati virali, ha deciso di pubblicare un tweet, in cui ha voluto commentare in maniera più approfondita quel gesto del finto supporter.

Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 1, 2022

Questo quanto postato su Twitter da Soleil Sorge: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi ‘così brutta’, come se tutto quello che si ha dentro ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore…Loll try again. #bellidentroisbetter”. Subito gli altri fan l’hanno difesa e la vicenda potrebbe essersi chiusa qui.

