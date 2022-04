La Pupa e il Secchione Show volge al termine. Il programma condotto da Barbara D’Urso, con Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia nel ruolo di giudici, è arrivato alla fase finale e come anticipato dalla stessa padrona di casa nella puntata andata in onda martedì 26 aprile 2022 ampio spazio è stato dato alla coppia Gianmarco Onestini e Mila Suarez.

Rispettivamente Secchione e Pupa sono diventati una coppia ufficialmente in gioco solo da poche settimane. Lui ha infatti deciso di sostituire Maria Laura De Vitis, con la quale aveva iniziato l’avventura nello show. La puntata si è quindi aperta con la notizia del bacio tra il fratello di Luca Onestini (ex di Soleil Sorge) e la ex di Alex Belli.





Soleil Sorge e Gianmarco Onestini, cosa è successo alla pubblicità

“Si spiegano tante cose: si spiega perché lui mi ha isolata da quando è entrato con Mila, la scelta di salvare Mila abbandonando me, insomma a tanti punti di domanda che mi sono rimasti”, ha commentato Maria Laura De Vitis infastidita. “Ho visto e non c’è nulla di male se provano attrazione l’uno per l’altra, basta solo ammetterlo”. Lui ha negato ma è stato subito rimproverato da Antonella Elia: “Vi strusciate come due gatti in calore! Non ci prendete in giro!”.

Certamente occhi puntati anche su Soleil Sorge, perché come detto è la “ex cognata” di Gianmarco Onestini. Non si è mai sbilanciata a parole, ma nei fatti… In qualità di giudice, l’influencer ha infatti assegnato uno zero al fratello di Luca Onestini, con cui ha avuto una storia ai tempi di UeD, e la sua Pupa Mila Suarez. Una decisione, questa, che forse nasconde vecchi rancori?

I sospetti dei fan che hanno visto la scena a La Pupa e il Secchione Show ne hanno avuto riprova quando Federico Fashion Style ha mostrato cosa è successo durante un blocco pubblicitario. Tra le Storie di Instagram il parrucchiere delle vip ha chiesto un’opinione a Soleil Sorge su Gianmarco Onestini. La sua reazione? Non solo non ha voluto rispondere, ma si è addirittura girata dall’altra parte con la sedia. Scherzava soltanto o c’è qualcosa sotto?

