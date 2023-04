In queste ultime ore è giunta una splendida notizia per tutti i fan di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ricordiamo infatti che la nota giornalista ha partecipato al programma nel 2017 come corteggiatrice di Luca Onestini. I due successivamente uscirono insieme dal dating show, ma la relazione durò davvero poco. Quando Luca entrò nel Grande Fratello scoprì infatti che la Sorge lo aveva tradito. Adesso però Soleil sembra aver avuto un chiarimento con un’altra persona molto importante nella sua vita.

Soleil Sorge è riuscita poi ad avere altro spazio nel mondo della televisione. Ha difatti partecipato al GF Vip 6, nel quale è stata per tutto il percorso al centro dell’attenzione per il suo avvicinamento ad Alex Belli, impegnato con Delia Duran. Quest’anno la showgirl italo-americana ha anche fatto l’opinionista del GF Vip Party al fianco di Pierpaolo Pretelli. Adesso però i fan sono incuriositi da questo improvviso chiarimento con un volto abbastanza noto.

Soleil Sorge, il chiarimento con un noto influencer

Soleil era molto amica con Marco Ferrero, conosciuto come Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Il tutto cambiò in seguito ad una confessione che la Sorge fece nel salotto di Barbara D’Urso. Iconize infatti finse un’aggressione omofoba e si presentò proprio a Pomeriggio 5 con un occhio nero. Fu proprio l’ex gieffina a smascherarlo, confessando che in realtà Marco si era colpito da solo in faccia, con una busta di surgelati, per attirare l’attenzione intorno a sé. A quanto pare però vi è stato un chiarimento tra i due.

Marco e Soleil non ebbero più contatti in seguito alla pubblicazione da parte di lui di alcuni audio dove sbugiardava la Sorge. Proprio in queste ultime ore però Ferrero ha pubblicato una foto con l’influencer, con la descrizione: “Peace and love“. Molti utenti si sono definiti del tutto basiti ed increduli da questo riavvicinamento. Addirittura Soleil ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video ironico, al fianco di Iconize e del famosissimo attore Massimo Boldi.

Una pagina intitolata ‘Il regno di Soleil’ ha condiviso il video in un tweet scrivendo: “Ho chiesto a Soleil di tornare attiva su Tik Tok tante volte ma questo mi ha scioccata”. Ancora un’altra follower commenta: “Penso di aver un attimo avuto una visione bella potente. Ma quello è quel Marco quello aka Iconize”.