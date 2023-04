La notizia è abbastanza clamorosa, infatti tutti erano convinti che fosse ancora single. Invece Soleil Sorge avrebbe un fidanzato, come testimoniano alcune immagini diffuse sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha ricevuto una segnalazione da una sua follower e alla fine si è anche scoperto chi è la persona al suo fianco. L’ha tenuto nascosto a tutti, ma alla fine è stata colta in flagrante e smentire tutto sarà sicuramente un’operazione alquanto complicata per lei.

Il cuore di Soleil Sorge batte forte per lui e il fidanzato non è affatto uno sconosciuto. Nell’istantanea postata in rete era presente insieme a loro anche la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La sua dolce metà è un ex, col quale è riscoccata la scintilla decisiva. Eppure solamente poco tempo fa il settimanale Chi aveva rivelato in anteprima: “La storia, dopo qualche tentativo di recupero, è finita. Soleil, corteggiatissima, adesso balla da sola”. Ma non è proprio così ora.

Leggi anche: “Sta con la famosa conduttrice Rai”. Bomba su Cesare Cremonini, ha una nuova fidanzata





Soleil Sorge, chi è il suo fidanzato

Il colpo di scena è stato servito in queste ore, infatti Soleil Sorge è uscita allo scoperto col fidanzato anche se non era certamente sua intenzione apparire pubblicamente. Ma si è trovata in un luogo molto frequentato, precisamente l’aeroporto di Bergamo, e qualcuno l’ha subito riconosciuta in compagnia della mamma Wendy. Ma al suo fianco c’era anche un ragazzo, che è stato immediatamente identificato da colei che ha scattato la foto. E Deianira ha praticamente confermato che si tratta del suo partner.

A riconquistare Soleil è stato l’ex fidanzato Carlo Domingo. Sembrava ormai fosse definitiva la loro rottura sentimentale, ma ora sono invece di nuovo una coppia. L’utente che ha segnalato tutto ha scritto: “Ciao Deianira, sono in aereo verso Trapani da Bergamo e ci sono Soleil, la madre e Carlo“. E poi la Marzano ha ricondiviso la foto e rivelato che lui è davvero il nuovo partner della giovane. Ora il prossimo passo, atteso da tutti i suoi fan, è un’immagine ufficiale da caricare sul suo profilo Instagram.

Carlo Domingo è un imprenditore con origini siciliane, ma che vive nella città di Milano. Ha avuto in eredità dal padre la Domingo Communication, un’impresa molto famosa dedita alla comunicazione per i brand che lavorano nel settore del fashion.