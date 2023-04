Notizia bellissima sull’amato cantante italiano Cesare Cremonini, che avrebbe una nuova fidanzata. Da ore circolano con insistenza indiscrezioni sulla sua vita privata e, se in un primo momento l’identikit della sua presunta dolce metà era stato ignoto ma si conosceva solamente la sua professione, adesso abbiamo anche un nome e cognome. L’estate scorsa l’artista si è separato definitivamente dall’ex partner Martina Maggiore, con la quale era stato legato sentimentalmente per oltre due anni.

Il settimanale Chi ha subito dato in esclusiva la notizia su Cesare Cremonini e la sua nuova fidanzata, spiegando che si tratta di una giornalista Rai: “Sembra che il cuore di Cesare Cremonini sia tornato a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”. Nonostante la riservatezza, c’è chi è riuscito a scoprire tutto e ora sappiamo chi è lei.

Cesare Cremonini avrebbe una nuova fidanzata: chi è

Maggiori informazioni su Cesare Cremonini e la presunta nuova fidanzata sono emerse su Very Inutil People e anche diversi fan hanno capito praticamente tutto. Il cantante ha infatti messo diversi mi piace alle foto di questa giornalista della televisione pubblica italiana, inoltre lei ha anche una foto insieme a lui, scattata il 2 novembre scorso durante un concerto dell’artista originario di Bologna. Ora non resta che aspettare eventuali dichiarazioni da parte dei protagonisti della vicenda.

La partner di Cremonini sarebbe la 35enne Giorgia Cardinaletti, nata a Fabriano (Ancona). Dal 2012 al 2016 ha lavorato a Rai News 24 e ha poi condotto La Domenica Sportiva dal 2016 al 2019. Nel 2019 è stata promossa al TG1 e dal giugno del 2022 ha iniziato anche a presentare il telegiornale delle ore 20 al posto del collega di Francesco Giorgino. Lei è stata unita con il giornalista e l’autore televisivo Francesco Caldarola. 4 anni fa ha vinto il Premio Telegiornalista dell’Anno 2019.

Cesare Cremonini ha 43 anni e in passato è stato membro dei Lunapop. Poi ha cominciato una grande carriera da solista e finora ha conquistato due Premi Lunezia, cinque Music Awards e un Nastro d’argento alla miglior canzone originale.